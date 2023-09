Focus alla ricerca della parità di genere. Le sfide e le opportunità della certificazione nelle aziende

Alla ricerca della parità di genere. Le sfide e le opportunità della certificazione nelle aziende. È questo il titolo del convegno proposto dal comitato imprenditoria femminile di Confindustria Romagna per giovedì 7 settembre (ore 15 al Palacongressi di Rimini) con l’obiettivo di informarsi e confrontarsi su un tema di grande attualità.

“Inclusione e parità di genere sono le leve per lo sviluppo della società e delle nostre aziende - spiega Alessia Valducci, vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all’imprenditoria femminile –. La parità di genere deve rappresentare uno dei pilastri della crescita sociale in cui credere fermamente. L’ascolto, il dialogo, l’attenzione alla persona e alla sfera dell’individuo, incominciando da quella femminile, sono un grande valore. Dobbiamo essere pronti ad accettare e cogliere il percorso di cambiamento che è già in atto e intraprenderlo come opportunità per crescere e migliorarsi”.

Il convegno, preview del Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa di Confindustria Romagna, sarà introdotto da Alessia Valducci e avrà gli interventi di: Elena Bottinelli, Head of Digital Transition and Transformation Gruppo San Donato, Ciro Cafiero Studio legale Cafiero Pezzali & Associati, Alice Canora referente R&D Galvanina Group, Neni Rossini Presidente Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese – Anis e Presidente SIT Group. Concluderà Emma Petitti Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna.

Al termine sarà possibile assistere all’incontro con il comico e attore Paolo Cevoli, a chiusura della convention aziendale del Gruppo MyO che ospita l’iniziativa e che Confindustria Romagna ringrazia.

Il convegno rientra nel programma di iniziative promosse dal comitato imprenditoria femminile come il progetto “Beautiful minds”, rubrica che racconta l’ambito professionale e personale delle imprenditrici della Romagna con video pubblicati sul canale YouTube e sui profili social di Confindustria Romagna. In autunno, inoltre, si terranno tre talk-show, dagli studi di Teleromagna, che coinvolgeranno imprenditrici, professioniste e rappresentanti istituzionali della Romagna. Il primo di questi appuntamenti sarà inserito nel Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa dell’Associazione, in programma dal 19 settembre al 5 ottobre.