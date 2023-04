Dalla Fondazione Cassa di Risparmio un tesoretto di 138 mila euro a favore delle associazioni

Un totale di 138.000 euro per progetti in ambito sociale e formativo sul territorio riminese. È l’investimento appena compiuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini grazie alla collaborazione con l’associazione delle fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna. Attraverso un apposito bando lanciato nel dicembre scorso, sono stati infine selezionati 10 progetti di varia dimensione, riferiti a zone sia della riviera che dell’entroterra provinciale, centrati soprattutto sull’assistenza ai poveri; sulla protezione dei più deboli; sull’inclusione, l’inserimento e la promozione sociale.

In particolare, il sostegno è andato a: Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno, Rimini; Cooperativa Madonna della Carità, Rimini; Fondazione Asilo Baldini, Rimini; Associazione Alzheimer, Rimini; Associazione SOS Taxi, Rimini; Associazione Famiglie per l’Accoglienza, Rimini; Associazione River Delfini, Rimini; Associazione Pro Loco, San Leo; Associazione Collina delle Cannigge, Coriano; Associazione Agesci, PoggioTorriana.

“Vogliamo aiutare ad affrontare le emergenze sociali che colpiscono duramente anche Rimini e la sua provincia”, afferma Mauro Ioli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio. “Nel nostro territorio sono presenti tante associazioni, c’è un robusto tessuto di solidarietà operativa che va sostenuto poiché permette di dare risposta ai bisogni sociali più acuti”.

Dopo questi primi interventi, nel 2023 l’investimento sociale della Fondazione Cassa di Risparmio proseguirà, facendo sempre perno sul terzo settore, attraverso lo stanziamento di altre cospicue risorse, sia proprie che frutto di partnership con soggetti del territorio.