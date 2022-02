Fondo statale per la formazione dei dipendenti. Croatti: "Coinvolti in Regione 19mila lavoratori"

Fondo nuove competenze: nell’ultimo anno oltre 200 aziende e 19 mila lavoratori dell’Emilia Romagna interessati da

questo importante strumento. Lo spiega in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti: "Anpal certifica il successo del Fondo, questo strumento, voluto dal Movimento 5 Stelle, che permette alle aziende di qualsiasi dimensione e settore, di rimodulare temporaneamente l’orario di lavoro, convertendo una parte di ore in formazione pagate dallo Stato".

Per usufruire di questa opportunità le imprese devono siglare un accordo sindacale e presentare dei progetti formativi per i propri dipendenti, fino a un massimo di 250 ore per lavoratore. "Nella nostra Regione - prosegue Croatti - 1 milione e 800 mila ore di formazione, 400 mila in più rispetto al 2021. Un risultato molto positivo che incrocia un’esigenza molto sentita anche nel nostro territorio: quella di formare professionisti del turismo e dell’hospitality che consentano di innalzare la qualità della nostra offerta turistica".

Il senatore prosegue: "La formazione e l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori sono le chiavi di volta per la

ripartenza dell'Italia, soprattutto nell'ottica di agevolare la transizione ecologica e digitale. Un percorso che sarà ulteriormente agevolato dalle risorse europee, che rifinanzieranno il Fondo con un miliardo di euro”