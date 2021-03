Food delivery, Rimini al primo posto nella classifica delle città più in crescita

Il digital food delivery continua a crescere soprattutto fuori dalle grandi città, in quelle tra 100.000 e 200.000 abitanti e nei comuni con meno di 50.000 abitanti. È soprattutto qui, infatti, che si registra una maggiore crescita di domanda e offerta, con un importante incremento dei ristoranti sull'app (+30% nell'ultimo anno), ma anche degli ordini, per i quali durante il lockdown si è inoltre registrato un aumento nell'uso del digitale in relazione anche ai pagamenti digitali, preferiti dai nuovi utenti e in quota crescente del +36%. E' la 'fotografia' sull'andamento del digital food delivery nell'ultimo anno che Just Eat 'scatta' in un colloquio con Adnkronos/Labitalia. Nella top 5 delle città più in crescita per numero di ristoranti partner di Just Eat ci sono Rimini +139%; Cagliari +120%; Reggio Emilia +119%; Ferrara +108%; La Spezia +86%. Seguono Monza (+50% di ristoranti), Modena (+47%) e Messina (+45%). Roma e Milano occupano, invece, una posizione di consolidamento rispetto alla già grande diffusione dei servizi di delivery. Se guardiamo invece alla classifica delle città più in crescita per quantità di ordini, vediamo primeggiare sempre Rimini, seguita però da Ravenna, Taranto e Brescia. Tra le prime 10 posizioni si ritrovano poi ancora Reggio Emilia, Cagliari, Messina, Modena e La Spezia, questo grazie anche a un supporto in termini di servizio di delivery proprietaria e investimenti sul territorio che Just Eat ha implementato nel corso del 2019 e 2020 nelle città. Infine, per quanto riguarda le città che registrano la maggior quantità di ordini (valore assoluto), troviamo: Roma, Bologna, Milano, Torino, Genova, Napoli, Trieste, Palermo, Parma e Pisa.