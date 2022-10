Fusione tra Banca Popolare Valconca e Blu Banca, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione

E' stato ricevuto il provvedimento con il quale la Banca d’Italia ha rilasciato l’autorizzazione alla fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. in Blu Banca S.p.A.. In ragione di ciò, nella giornata di venerdì (7 ottobre), conformemente a quanto previsto dalla normativa regolamentare vigente, verrà disposto il deposito presso i competenti Registri delle Imprese del progetto di fusione.

Le società hanno depositato presso ciascuna delle sedi sociali di Blu Banca S.p.A. e di Banca Popolare Valconca S.p.A. la documentazione inerente alla fusione. Occorre, inoltre, evidenziare che – in aggiunta ai depositi di cui sopra – la citata documentazione sarà resa disponibile, rispettivamente, sul sito di Blu Banca S.p.A. (www.blubanca.it) e sul sito di Banca Popolare Valconca S.p.A. (www.bancavalconca.it).

Il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca S.p.A. provvederà a convocare l'assemblea straordinaria dei soci. Con riferimento, invece, a Banca Popolare Valconca S.p.A., si informa che il Consiglio di Amministrazione della medesima ha già provveduto a convocare l’assemblea straordinaria dei soci, chiamata a deliberare in merito all’operazione di fusione per la data del 20 novembre 2022.