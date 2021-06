Fusione fiere, la Camera di Commercio di Bologna: "Di nozze si parli dopo il voto"

A intervenire nella disputa il presidente Valerio Veronesi: "Terminate le elezioni torneremo a sederci per vedere se si può fare qualcosa. Senza preconcetti"

Se la Riviera scalpita, da Bologna arriva un nuovo invito a non correre sulla strada che, in teoria, dovrebbe portare alla fusione tra la Fiera di Bologna e Ieg (la società quotata cui fanno capo le fiere di Rimini e Vicenza). "Credo si debba aspettare l'elezione dei nuovi sindaci", si limita a dire il presidente della Camera di commercio di Bologna, Valerio Veronesi. "Da lì torneremo a sederci per vedere se si può fare qualcosa. Senza preconcetti", assicura il numero uno della Mercanzia.