Galoppa la cassa integrazione, con il +293% nel primo trimestre la Cgil denuncia una "crisi silenziosa"

A lanciare l'allarme è la Cgil. Mentre in Emilia-Romagna il ricorso alla cassa integrazione continua a crescere, in provincia di Rimini si passa dalle 843.642 ore utilizzate di febbraio alle 2.935.639 al 31 marzo 2024. Con il +293% di Cassa Integrazione nel primo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo 2023, la provincia di Rimini segna un nuovo record negativo: è il territorio in regione dove cresce maggiormente l’impiego di ammortizzatori sociali. Nella serie storica si evidenzia (nuovamente) che il 2024 sta caratterizzandosi come un anno di forte rallentamento dell’economia riminese, almeno sotto questi punti di vista.

Anche rispetto all’andamento dell’artigianato i numeri non erano confortanti il mese scorso. Da gennaio a marzo 2024 erano stati collocati mensilmente in sospensione in media 168 lavoratori, con una tendenza in aumento a marzo, che ha toccato le 248 unità in 37 imprese artigiane.

Comparto manifatturiero: tendenze preoccupanti

Il settore dell’industria si conferma quello che sta trainando a livello regionale l’aumento di Cassa Integrazione, mentre continua a contenersi l’impiego di ammortizzatori sociali nel terziario e nell’edilizia. "Questa che appare tendenzialmente come una riduzione strutturale del lavoro nei settori industriali dell’economia provinciale, sorprende che non desti allarme nel mondo delle imprese - spiega la Cgil -. Al contrario, come già segnalato da Cgil Rimini, questi numeri comportano forte preoccupazione in un territorio caratterizzato da precarietà, bassi salari e una forte componente economica derivante dal turismo".

"Quando vedranno avvio gli ambiti di confronto previsti dal Patto per il Lavoro ed il Clima della Provincia di Rimini, al fine di definire una strategia volta ad arginare eventuali peggioramenti degli questi indicatori economico/sociali?

Quando sentiremo la voce del mondo delle imprese rispetto a questo imponente utilizzo di ammortizzatori sociali? Servono iniziative volte a stimolare gli investimenti nel settore manifatturiero della provincia di Rimini. Sul piano salariale, invece, non è più rinviabile un rinnovo dei Contratti collettivi nazionali del Turismo; elemento cruciale per l’economia riminese in termini macro economici", interroga il sindacato.