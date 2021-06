Geat chiude con un avanzo di gestione da 138mila euro per il secondo anno consecutivo

L'azienda GEAT, Gestione Servizi per l'Ambiente e il Territorio, partecipata oltre al 99% dal Comune di Riccione ha chiuso con un ottimo risultato il Bilancio 2020 con un utile di gestione puntuale, pari a 138 mila euro. Dal primo gennaio del 2020, Geat è stata incaricata della gestione delle palazzine ex Acer. Gestione che chiude con 350 mila euro di avanzo che garantirà la manutenzione e il fondo svalutazione crediti. Come è noto i servizi Geat riguardano la gestione del verde pubblico, la manutenzione strade e patrimonio immobiliare, cimiteriali, gestione dei servizi pubblicitari, pubbliche affissioni e Cosap, lotta antiparassitaria e gestione edilizia residenziale pubblica, emergenza abitativa e affianca i Comuni nella valorizzazione del patrimonio. La Geat ha 57 dipendenti.

"Il 2020 per Geat è l'anno che conferma la bontà delle scelte fatte dall'amministrazione di Riccione, perché dopo tante trasformazioni, la multiutility del Comune - ha detto l'assessore al Bilancio del Comune di Riccione, Luigi Santi - sta in piedi con le proprie gambe garantendo efficienza e vicinanza ai cittadini. L'amministrazione ha puntato all'indipendenza di Geat e ha avuto ragione. La gestione dei servizi è stata efficiente e si chiuse in positivo a prescindere da dividendi o da rendite finanziarie alle quali in passato eravamo vincolati. Questa società può auto-sostenersi. Tutto questo si traduce in maggiori servizi per i cittadini e vantaggi economici per l'azienda, specialmente per quello che riguardano i minori costi sostenuti per la gestione delle case popolari".

"Geat è un nostro fiore all'occhiello, una realtà cittadina che sta crescendo molto velocemente al fianco della comunità - ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi -. Geat è la nostra multiutility che dallo scorso anno ha anche un'immagine coordinata nuova che intende sottolineare l'importanza di avere un società così attiva e vicina al cittadino. Per questo vorrei ringraziare il presidente Saverio Selva, tutto il Cda, il direttore Giovanni Moretti e tutti i dipendenti Geat che ogni giorno lavorano per la città di Riccione".