Incarico a livello Nazionale, Giammaria Zanzini entra nella giunta di Federmoda Confcommercio

Importanti incarichi nazionali per il presidente di Federmoda-Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini. Durante l’assemblea generale di Federazione Moda Italia a Roma, Zanzini è stato confermato nel Consiglio nazionale e per la prima volta è stato nominato membro della giunta nazionale che affiancherà per i prossimi 5 anni il nuovo presidente Giulio Felloni.

“Sono grato ai miei colleghi per la fiducia che mi hanno accordato – dice il presidente Giammaria Zanzini – e con grande onore entro a fare parte dei 24 consiglieri nazionali e dei 13 membri di giunta che affiancheranno un autorevole e capace presidente. Continuerò ad impegnarmi con grande entusiasmo per dare il mio contributo a valorizzare il ruolo e le caratteristiche dei negozi di vicinato nella filiera del tessile. Un ringraziamento particolare a Confcommercio della provincia di Rimini e ai miei validi consiglieri provinciali che mi hanno sostenuto e supportato in questo mio percorso di candidatura. Sono certo che insieme al presidente Giulio Felloni riusciremo a lavorare con profitto e a portare a compimento i nostri obiettivi, sostenendo le imprese già esistenti e favorendo chi vuole intraprendere nuove attività commerciali. Non sarà facile: tutti sappiamo bene quali e quante siano le difficoltà che ogni giorno affrontano i commercianti del settore moda, ma possiamo garantire il nostro massimo impegno.

E aggiunge: "Gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione di tutta la filiera del tessile sono chiari e non ammettono deroghe. Tra i temi che proporrò di affrontare a livello nazionale ci sono quelli specifici del settore, a cominciare dalla valorizzazione del made in Italy e dalla definizione di una normativa precisa su outlet, spacci aziendali e temporary shop che chiediamo essere speculare rispetto a quella dei negozi di prossimità, passando per la regolamentazione del “parallelo” e dei “venditori terzi”. Ci sarà tanto da lavorare anche sul piano del credito, aspetto fondamentale per le nostre imprese: ritengo importantissimo spingere per una ridefinizione degli Isa (Indici sintetici di affidabilità) e delle regole sul default bancario, così come per quanto riguarda gli istituti di credito, c’è bisogno di rinegoziare a livello nazionale i tempi degli accrediti del transato attraverso i Pos e dei titoli di credito. Continueremo poi, con sempre maggiore forza, la nostra battaglia contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione, autentiche piaghe per tutta la filiera".

“Congratulazioni da parte di tutta la Confcommercio della provincia di Rimini a Giammaria Zanzini per il traguardo raggiunto – dice il presidente Gianni Indino – segno evidente della grande considerazione in cui è tenuto il nostro territorio da parte della Confederazione e delle Federazioni nazionali. Risultati che premiano il lavoro svolto dalle dirigenti e dai dirigenti provinciali. Per me è un grande orgoglio rappresentarli tutti. La crescita costante di Confcommercio della provincia di Rimini è volano per il raggiungimento di ruoli prestigiosi a livello nazionale che ci danno ancora più forza. Faccio dunque i complimenti a Giammaria per l’ottimo lavoro svolto fin qui, con la certezza che continuerà a fare altrettanto sia a Rimini, sia a livello nazionale”.