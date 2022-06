Un gioiello made in Italy dotato di ogni comfort e tecnologia, fa esordio un nuovo lussuoso yacht

La sinfonia ha inizio, l’armonia si percepisce nella sua interezza. È stato varato il primo Ferretti Yachts 860, flybridge dalle soluzioni progettuali all’avanguardia, esibite con un elegante stile Made in Italy. A otto mesi dalla presentazione del progetto, che spicca per comfort, forte attenzione al benessere e prestazioni eccezionali, il primo scafo tocca l’acqua e verrà consegnato al suo armatore, per la sua prima crociera nel Mediterraneo.

Ferretti Yachts 860 è stato costruito per un armatore italiano che ne ha apprezzato il design contemporaneo e la versatilità di interni ed esterni, uniti a una superba esperienza di navigazione. Per l’allestimento è stato scelto il mood Classico, interpretato da colori scuri e caldi con contrasti decisi, che mettono in evidenza l’imponenza e la leggerezza di uno scafo che ha tra gli elementi di distinzione la massima interconnessione tra esterni e interni, esaltata da una spettacolare vetrata apribile a dritta.

L’evoluzione degli stilemi e l’attenzione ai dettagli architettonici fanno di Ferretti Yachts 860 la sintesi ideale della visione progettuale del brand: tra gli elementi di arredo si segnalano infatti le curvature di ispirazione art déco, e la grande scala sinusoidale che collega il ponte principale al ponte inferiore, verso il baricentro del layout degli interni. L’obiettivo è la creazione di una nuova armonia, per una perfetta e ricercata atmosfera a bordo, in linea con la filosofia contemporanea del marchio, quel “Just like Home” diventato sinonimo di comfort, italianità, design senza tempo e artigianalità.

Frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’ingegnere Piero Ferrari e il Dipartimento Engineering Ferretti Group, Ferretti Yachts 860 è il terzo yacht sviluppato dall’architetto Filippo Salvetti per il design degli esterni e dallo studio Ideaeitalia per la progettazione degli interni. Dopo la crociera inaugurale nel Mediterraneo, sarà uno dei protagonisti della Private Preview di Ferretti Group a Montecarlo e farà il suo debutto mondiale al Salone di Cannes nel settembre 2022.