Giorgio Tonelli nuovo componente del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni

“Ho sostenuto il nome di Giorgio Tonelli come componente del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni che ha funzioni di organo di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, perché la sua storia professionale parla da sé” commenta così Nadia Rossi, consigliera regionale Pd, l’ingresso di Giorgio Tonelli nel Comitato che lo vedrebbe affiancare Carlotta Marù e Giancarlo Mazzuca quale presidente. I nomi sono stati approvati dall’Assemblea Legislativa, riunitasi martedì, 26 settembre.

Giornalista Rai, ma anche assessore alla cultura del Comune di Castenaso e docente universitario sulle tecniche del linguaggio radiotelevisivo, Tonelli è stato l’ideatore della candidatura di Rimini a Capitale italiana della Cultura per il 2026, percorso attualmente in itinere.

“Giorgio Tonelli è un uomo competente, che conosce il territorio e il nostro tessuto sociale, ed è professionalmente stimato da tanti. Un ottimo profilo – conclude Rossi – per ricoprire un ruolo importante all’interno del Corecom. Insieme al Presidente e alla struttura proposta agli aspetti giuridici, saprà tutelare cittadini, associazioni e imprese, vigilando sugli operatori delle telecomunicazioni e sul sistema dei media locali. La descrizione di un territorio sano passa anche dal rapporto tra l’informazione e chi ne fruisce, un rapporto in evoluzione che deve essere trasparente e aperto, sempre di qualità”.