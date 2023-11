Giornata nazionale delle piccole e medie imprese: in Romagna si incontrano 55 aziende e oltre 2000 studenti

Quattordicesimo appuntamento per il "Pmi day", la giornata organizzata da Piccola Industria di Confindustria e, sul territorio, dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna, con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità. Tra Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna sono oltre 2000 gli studenti di 23 istituti superiori coinvolti in incontri con 55 imprese, in aula o in azienda. Il tema di questa edizione è la libertà, quale valore fondante di cui avere ancora maggiore consapevolezza e verso cui rinnovare l’impegno in una fase di grande instabilità e conflitto come quella che stiamo attraversando attualmente. “Libertà come presupposto per realizzare le proprie aspirazioni, contribuendo a generare benessere collettivo - ha spiegato il presidente dell’associazione, Roberto Bozzi - oltre che leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica”.

“E’ un concetto che si accompagna al senso di responsabilità e al rispetto verso gli altri e verso il bene comune e all’affermazione dei valori della convivenza civile, di cui la scuola è fondamentale presidio - ha aggiunto Tomaso Tarozzi, vicepresidente Confindustria Romagna con delega all’education - Libertà intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il loro futuro, mantenendo la propria unicità e di sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che li guideranno verso un percorso di successo e di soddisfazione”.

"L’impresa è pronta ad accogliere le ragazze e i ragazzi moltiplicando il più possibile questo valore che dev’essere considerato uno spazio che si conquista ma si può e si deve ampliare - è il commento di Danilo Casadei, presidente della Piccola Industria romagnola, e delegato per l’associazione alla cultura e alla responsabilità sociale di impresa - I giovani sono liberi per definizione: pensare, scegliere, inventare, sbagliare, agire, difendere, chiedere, rispettare sono tutte azioni direttamente proporzionali alla presenza di libertà, motore propulsore del presente e del futuro socialmente sostenibile, base fondamentale della cultura d’impresa”.

Il "Pmi day" ha il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del merito, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e rientra nella 21esima settimana della cultura d’impresa di Confindustria e nella settimana europea delle Pmi.