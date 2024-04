Giovanna Giusto eletta presidentessa del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Emilia Romagna

Giovanna Giusto, già alla guida del Gruppo Terziario Donna Rimini, è stata eletta presidentessa del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Emilia Romagna. Giusto, che vanta una lunga esperienza nel settore del commercio al dettaglio dapprima di abbigliamento, poi nel settore beauty e benessere, in questi anni ha maturato una notevole esperienza di rappresentanza all’interno dell’associazione provinciale e ora succede a Donatella Bellini, che ha guidato il gruppo regionale negli ultimi 4 anni.

“Alle colleghe ed amiche che hanno riposto in me la loro fiducia, va la mia stima e un ringraziamento sincero – commenta la neo-presidentessa Giovanna Giusto –. Il mio impegno sarà massimo per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile del Terziario nella nostra Regione, attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione, ma anche con progettualità specifiche rivolte alle PMI “rosa” del settore. Massima attenzione a temi come la partecipazione attiva nel processo di transizione culturale, digitale e ambientale, la centralità del commercio nella rigenerazione urbana, la valorizzazione della capacità femminile di guida e ispirazione imprenditoriale”.

“Sono particolarmente lieto di questo riconoscimento per Giovanna Giusto – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - che lo merita per l’impegno sempre profuso a livello provinciale come rappresentante delle donne imprenditrici del settore terziario. La qualità del lavoro svolto da Giovanna e dal gruppo provinciale di cui è alla guida, è stata apprezzata anche dal sistema regionale, che ha valorizzato il percorso fatto a Rimini con questo incarico con il quale, sono certo, Giovanna riuscirà a dare il proprio contributo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile anche nel contesto regionale”.