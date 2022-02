Gli stati generali della Cgil al palaCongressi, ci sarà anche il segretario generale Maurizio Landini

Dal 10 al 12 febbraio si terrà al Palacongressi di Rimini l'Assemblea organizzativa della Cgil nazionale "Il lavoro crea il futuro". L’apertura dei lavori è prevista giovedì (10 febbraio) alle 14, con i saluti del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e della segretaria generale della Cgil di Rimini Isabella Pavolucci. A seguire la relazione introduttiva del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, l’intervento del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, del segretario nazionale della Cisl Giorgio Graziani e la relazione della segretaria di organizzazione della Cgil Ivana Galli, che precederà l’avvio del dibattito.

Venerdì 11 febbraio, ci saranno due lectio magistralis di Lucio Caracciolo e Laura Sabbadini. Le conclusioni del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, sono previste sabato 12 febbraio alle ore 11,30. L’appuntamento di Rimini conclude un lungo percorso di partecipazione e condivisione che da settembre dello scorso anno ha visto lo svolgimento di 1.517 assemblee organizzative territoriali e di categoria.

Tra gli obiettivi dell’Assemblea organizzativa, quello di realizzare un nuovo modello sindacale fondato sulla confederalità e sulla rappresentanza: promuovendo il cambiamento necessario ad ampliare le sedi e i luoghi della partecipazione attiva delle iscritte e degli iscritti; rafforzando la rappresentanza; sperimentando nuove forme di contrattazione inclusiva, sociale e territoriale; allargando la rappresentanza ai giovani e a tutte le “nuove” forme di lavoro; praticando a tutti i livelli la centralità della cultura di genere; favorendo la presenza delle lavoratrici e dei lavoratori migranti nell’organizzazione.

Per orientare tale cambiamento, il sindacato guidato da Maurizio Landini ha individuato undici direttrici che sono state al centro del dibattito nelle assemblee che si sono svolte in questi mesi: tesseramento; strutture organizzative; rafforzamento tutela e diritti; formazione; digitalizzazione e alfabetizzazione digitale; democrazia e partecipazione; rappresentanza, contratti nazionali, contrattazione inclusiva; comunicazione; centralità delle camere del lavoro e sindacato di strada; risorse, trasparenza, confederalità; contrattazione sociale e territoriale e per lo sviluppo sostenibile.