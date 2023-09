Il Gruppo Celli festeggia il riconoscimento Excelsa 2023 Romagna Award di Confindustria

Il Gruppo Celli ha vinto l’edizione 2023 di Excelsa Confindustria Emilia-Romagna Award per la categoria internazionalizzazione, distinguendosi tra le eccellenze del territorio. Leader europeo nella progettazione, produzione e gestione di sistemi di erogazione di bevande, il Gruppo lavora con i più importanti produttori internazionali di birra e bibite e possiede il brand Acqua Alma, il primo brand manifesto della valorizzazione dell’acqua di rete. Celli ha una forte vocazione all’internazionalizzazione, con il 50% dei 900 dipendenti all’estero e con il 74% del fatturato prodotto oltre frontiera, esporta in oltre 135 Paesi e conta più 100 tra rivenditori e distributori attivi in tutto il mondo.

Oggi il Gruppo Celli vanta 10 stabilimenti produttivi in Italia, Uk, Francia, Spagna e sedi commerciali in Germania, Singapore Brasile e Stati Uniti. Dal 2015 ad oggi ha acquisito le aziende italiane Cosmetal, Tecnofrigo, Ergosystem, Uqido, Cab, le inglesi ADS2, Angram Ltd, FJE Plastic Development Ltd, MF Refrigeration e T&J Installation, e le spagnole Reyvarsur e JJL Exclusivas. Nel 2019, la società d’investimenti privata Ardian è entrata nel Gruppo acquisendone il 100% del capitale, con l’obiettivo di sostenerne la crescita e l’espansione anche a livello internazionale.

Oltre al forte orientamento verso l’internazionalizzazione, il Gruppo dimostra da sempre una spiccata attenzione alla sostenibilità, perché il futuro del nostro pianeta dipende anche dal superamento del contenitore monouso (lattina o bottiglia) da parte dell’industria del beverage e dei consumatori. Celli persegue questo obiettivo anche tramite la produzione di impianti di erogazione di bevande sempre più tecnologici, connessi e in grado di offrire un’esperienza di consumo sempre più appagante. Infatti, altro focus del Gruppo è la digitalizzazione che ha portato allo sviluppo in-house della più avanzata piattaforma IoT per sistemi di erogazione di bevande, permettendo la completa digitalizzazione dell’esperienza di consumo, nonché il controllo da remoto degli impianti al fine di ottimizzare i processi di assistenza tecnica e di controllo qualità. In quest’ottica, nel 2021 è nata a Rimini la nuova business unit “Celli Asset Management”, che gestisce proattivamente il parco installato attraverso una piattaforma e-commerce b2b con tecnologia Salesforce e Microsoft.

L’iniziativa Excelsa, nata con l’obiettivo di dare visibilità alle eccellenze imprenditoriali e condividere le buone pratiche del fare impresa, ha premiato le aziende eccellenti candidate per le categorie comunicazione, innovazione, internazionalizzazione, lavoro e risorse umane, sicurezza, sostenibilità, e le categorie speciali under 40 e impresa femminile. Le candidature sono state esaminate da una giuria indipendente presieduta dal rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, e composta da autorevoli rappresentanti di istituzioni, università, centri di ricerca, mezzi di informazione ed esperti di settore.

A ritirare il premio, durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta ieri al palazzo dei Congressi di Milano Marittima: Barbara Pancaldi, Responsabile della gestione delle risorse umane, e Vittorio Fontana, Responsabile delle vendite nell'area Middle East and Africa. Il Gruppo Celli è onorato di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, a testimonianza dell’impegno costante dell’Azienda nel promuovere l'eccellenza italiana in tutto il mondo.