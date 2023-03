Il Gruppo Celli non si ferma più, fa spesa a Madrid e acquista un'eccellenza spagnola della birra

Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato l’acquisizione strategica del 70% del capitale di Exclusivas JJL. L’operazione è la tredicesima acquisizione in nove anni e rappresenta un ulteriore passo strategico del Gruppo Celli, con l’obiettivo di crescere ulteriormente la propria presenza nel mercato spagnolo, dopo la creazione di Celli España e l’acquisizione nel 2022 del 100% di Reyvarsur, azienda specializzata nella progettazione e produzione di accessori per sistemi di erogazione di bevande.

JJL è un’eccellenza spagnola a conduzione familiare fondata nel 1989 a Getafe (Madrid), ed è leader nella progettazione e produzione di colonne personalizzate, raccogli gocce e lenti di alta qualità per il business della birra. Con 35 dipendenti opera in due sedi, rispettivamente di 3.300 metri quadrati per la produzione e gli uffici, ed altri 2.200 metri quadrati per la logistica e magazzino, per fornire tutti i principali marchi della birra in Spagna ed Europa.

La famiglia Vázquez rimarrà alla guida di JJL con il compito di dare continuità alla gestione aziendale, continuare lo sviluppo commerciale e coordinare l’implementazione delle sinergie con il Gruppo Celli. "Creare valore all'interno del mercato spagnolo è una priorità strategica per il Gruppo - afferma Joost Samyn, Ceo di Celli España e Wemea Region Director – ed è per questo che, dopo aver fondato Celli España, per la commercializzazione dell'ampia gamma di sistemi per l’erogazione di bevande del Gruppo Celli, e aver acquisito Reyvarsur, per il mondo degli accessori, possiamo rafforzare la nuova presenza sul mercato spagnolo con JJL, accogliendo una delle aziende più rilevanti nel segmento delle colonne personalizzate”.

"Siamo sempre stati focalizzati sull'alta qualità e sull'innovazione dei prodotti che proponiamo - dice Julián Vázquez, Ceo di Exclusivas JJL– per questo investiamo continuamente in tecnologia e innovazione ed il mercato ce lo riconosce. Siamo onorati di entrare a far parte di un Gruppo multinazionale, leader a livello globale, come il Gruppo Celli. Questa acquisizione ci darà l'opportunità di far crescere ulteriormente il nostro business in Spagna e nel resto del mondo".

“Questa partnership rappresenta un nuovo importante capitolo di crescita del Gruppo Celli – ribadisce Mauro Gallavotti, Group President & Ceo -, un'altra storia di eccellenza familiare, quella della famiglia Vázquez, che si unisce con successo al nostro Gruppo. La seconda del 2023, che segue i granitori CAB della famiglia Caiano".

Il Gruppo Celli è stato assistito per la due diligence finanziaria e fiscale da Bdo, da Ramboll per gli aspetti Hse, da Gattai Minoli per gli aspetti legati al financing e dagli studi Giovannelli e Associati e Perez Ilorca per gli aspetti legali. JJL è stata assistita da Araoz e Rueda per gli aspetti legali.