Il Gruppo Focchi investe sui giovani e le competenze. "Gli studenti sono il nostro domani"

Martedì 28 febbraio due classi dell'Istituto tecnico economico Valturio di Rimini in visita alla sede del Gruppo Focchi, a Poggio Torriana: una giornata particolare per avvicinare i giovani del territorio al mondo del lavoro. Un percorso programmato che vede protagonisti quaranta giovani studenti in azienda e che rientra nella strategia del Gruppo Focchi per fare futuro e parlare di sostenibilità, Europa e competenze. Il 2023 è stato definito da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, come anno europeo delle competenze e, in particolare, della formazione continua: «Dobbiamo investire molto di più nella formazione e nello sviluppo delle competenze. E vogliamo farlo lavorando fianco a fianco con le imprese. Nessuno meglio di loro sa quali sono i professionisti di cui hanno bisogno».

Ogni anno il Gruppo Focchi organizza incontri con le scuole del territorio, portando i giovani in azienda, ma andando anche a conoscerli direttamente, all’interno degli istituti scolastici. "Per fare futuro c’è bisogno di giovani professionisti specializzati che contribuiscano alla crescita delle nostre imprese. La scuola, la formazione e le esperienze sono le fondamenta affinché ognuno possa ottenere le competenze giuste per posti di lavoro di qualità". Afferma Maurizio Focchi, presidente del Gruppo Focchi e Cavaliere del Lavoro 2022. "Le imprese devono riuscire ad attirare chi ha delle capacità e vuole mettersi in gioco. Ogni nuova risorsa che entra da noi viene inserita in un percorso di formazione interno altamente specializzato con l'ausilio della Focchi200 Academy, la nostra scuola di formazione aziendale".

Il Gruppo Focchi è un esempio di imprenditorialità vincente, costruita sulle competenze di ogni singola persona e ambasciatrice del Made in Italy di qualità. Una realtà industriale al servizio dell’architettura, specializzata in facciate continue, profondamente radicata nel territorio con una visione proiettata verso il futuro.