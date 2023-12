Maggioli conclude il 2023 con una nuova intesa, entra a far parte del gruppo Smart-I

Non si arresta per il Gruppo Maggioli il percorso di crescita e di sinergia con altre realtà innovative, aspetto fondante della strategia di consolidamento adottata per avvalorare il posizionamento tra i principali player del settore Ict. Smart-I, PMI innovativa basata a Roma che sviluppa prodotti smart e soluzioni all’avanguardia basate su Intelligenza Artificiale combinate alla videoanalisi, è l’ultima realtà a entrare all’interno del Gruppo internazionale.

Dal 2011, Smart-I ha stabilito più di 25 partnership con Clienti importanti, come Vodafone, Edison, Enel e realizzato oltre 2700 installazioni di video sensori intelligenti in tutto il mondo. Le sue soluzioni sono in grado di ottimizzare la mobilità, la sicurezza urbana e il risparmio energetico in città; migliorare la sicurezza dei lavoratori nelle industrie e l’esperienza di acquisto nei punti vendita.

L’operazione rientra all’interno del costante percorso di espansione e innovazione del Gruppo in ambito ICT e va a rafforzare l’offerta già ampia di Maggioli in ambito sicurezza urbana, grazie a soluzioni dotate di sistemi avanzati di intelligenza artificiale. L’integrazione, conclusasi recentemente, convalida l’ingresso di Maggioli nel capitale sociale di Smart-I con una quota di maggioranza.

Mauro Di Giamberardino, Ceo di Smart-I, dichiara “È arrivato il tempo per Smart-I di intraprendere un nuovo percorso verso il futuro dell’innovazione, insieme a un Partner che ci accompagnerà in questo cammino. - e continua - Ci troviamo in un momento storico importante, in cui l’Intelligenza Artificiale ha un impatto significativo sul futuro. Sentiamo la responsabilità di lasciare un'impronta positiva, come abbiamo fatto negli ultimi 11 anni. La solida esperienza e la rete globale del Gruppo Maggioli sarà, dunque, fondamentale per diffondere notevolmente i benefici della nostra tecnologia“.

È delineata da tempo la volontà del Gruppo Maggioli di investire sulle competenze e avvantaggiarsi delle esperienze di oltre cento anni di storia per continuare a innovare ed evolversi in sinergia con la società e il mercato, rinnovando la consolidata e affidabile partnership con Istituzioni, Associazioni, Aziende, Professionisti e Privati. In quest’ottica ecosistemica le diverse aree di business tra cui Editoria, Formazione, Cultura e Servizi, si fondono con l’ICT che rappresenta il settore con la più ampia opportunità di sviluppo - oggi oltre l’80% del business di Maggioli - anche a livello internazionale nelle sedi in Spagna, Belgio, Grecia e America Latina.

“Si aggiunge al Gruppo un’altra importante realtà, con cui proseguire il nostro percorso in costante evoluzione. - afferma Paolo Maggioli, Ad del Gruppo Maggioli, che prosegue -. Gli obiettivi che ci poniamo per il prossimo triennio sono impegnativi e proprio per questo ci responsabilizzano ed entusiasmano; siamo convinti del potenziale del Gruppo e delle società che lo compongono, è fondamentale essere determinati, focalizzati sul progresso e l’innovazione mettendo a fattor comune competenze ed esperienze, con la volontà di contribuire a creare un futuro di valore”.

Un anno, il 2023, che si avvia alla conclusione confermando il trend positivo del Gruppo e l’inclusione di Smart-I rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo strategico.