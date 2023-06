Il Gruppo Maggioli in costante crescita, il 2022 chiude con ricavi per 240 milioni di euro (+16%)

Maggioli Spa, capogruppo del Gruppo Maggioli, leader nel settore dell’Information and Communication Technology per la Pubblica Amministrazione, liberi professionisti e aziende, comunica l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio di Sostenibilità consolidato 2022, che rappresenta al contempo la Dichiarazione Non Finanziaria (Dnf) in ottemperanza al D. Lgs. 254/2016. La pubblicazione del secondo documento di rendicontazione delle performance Esg, redatto su base volontaria, in conformità con le metodologie e i principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standards, definiti dal Global Reporting Initiative - secondo l’opzione di rendicontazione “with reference to the Gri Standards“ - rappresenta la volontà di comunicare, nel rispetto del principio di trasparenza, le informazioni relative ai temi economici, ambientali e sociali, ritenuti utili per assicurare la comprensione delle attività svolte dal Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalle stesse.

"Essere consapevoli permette di attuare un agire responsabile, creare procedure virtuose e individuare aree di miglioramento, in modo da generare valore economico, sociale e ambientale, consolidando una costante interazione con tutti gli stakeholder – afferma Paolo Maggioli, Ceo del Gruppo Maggioli, che prosegue -. Gli obiettivi Esg rappresentano il driver di investimento e sviluppo del Gruppo rispetto al percorso di sostenibilità. La tecnologia e il digitale possono realmente migliorare le condizioni di vita delle persone, dalla salute alla sicurezza e vivibilità urbana, a un miglior utilizzo delle risorse per contrastare anche il climate change e soprattutto ridurre il digital divide, realizzando l’obiettivo dell’inclusione digitale".

“Il Gruppo Maggioli ha dato avvio, già da qualche anno, a un percorso di sostenibilità – commenta Gian Luca Brasini, direttore centrale del Gruppo Maggioli e owner del progetto di Sostenibilità –. Monito per tutti i player del mercato Ict sono il Green Deal e l’Agenda 2030 che ritengono il Digitale fondamentale per perseguire lo sviluppo sostenibile. Questo ci rende ancor più coscienziosi e ci spinge a progredire, il report di sostenibilità è stato un primo passo di rendicontazione, non un esercizio di stile ma la milestone di un processo di crescita e maturità richiesto e fortemente voluto dalla direzione aziendale e accolto con entusiasmo da tutti i collaboratori”.

Il Gruppo Maggioli e l’Agenda 2030

I fattori Esg (Environmental, Social and Governance) rappresentano un driver fondamentale all’interno della cultura di impresa del Gruppo Maggioli, in coerenza con il ruolo primario svolto dalle soluzioni software nel processo di trasformazione digitale, che impatta e concorre, tra l’altro, al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’impegno del Gruppo si articola, infatti, su due principali livelli: innovare e diffondere soluzioni che possano apportare un impatto positivo diretto e indiretto e creare un ambiente di lavoro proprio a minor impatto possibile.

Valore alle persone, innovazione e ricerca

Il settore Ict, in cui opera principalmente il Gruppo, risulta essenziale per lo sviluppo nazionale e internazionale, come delineato dal Pnrr e dai fondi messi a disposizione dal Next Generation EU, transizione digitale e crescita dei livelli di sostenibilità ambientale e sociale del tessuto produttivo nazionale. In quest’ottica strategica, il Gruppo Maggioli ha l’obiettivo di investire e indirizzare le proprie attività per creare un benessere condiviso e diffuso, promuovendo progetti di R&D multi-settore, partnership internazionali, iniziative a impatto positivo e realizzando soluzioni innovative.

È con l’impegno di una squadra di oltre 2.800 persone - dislocate in tutto il territorio italiano, in Spagna, Belgio, Grecia e Colombia - che Maggioli si pone obiettivi sfidanti per poter crescere e migliorare e consolidare partnership e relazioni che valorizzano i territori in cui opera. Seguendo questa linea, il Gruppo conferma 3 pillar fondamentali: valore alle persone e sviluppo di partnership; ricerca & sviluppo e innovazione; governance.

Welfare aziendale

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla sfera ambientale, si punta, tra gli altri, a un rafforzamento del monitoraggio e razionalizzazione dei consumi energetici delle attività maggiormente energivore e dei Data Center interni ed esterni; all’aumento dei consumi di energia prodotta da fonti rinnovabili; all’investimento in strutture e infrastrutture a impatto minimo e alla progressiva mappatura dei profili ambientali e sociali della catena di fornitura per implementare politiche di acquisto sostenibile. Prosegue, altresì, l’impegno per generare valore nelle comunità e nei territori in cui Maggioli opera, con iniziative di carattere culturale e sociale.

Tra le altre, nel 2022 il Gruppo si è distinto per l’istituzione di due club ‘Girls Code It Better’, che hanno riscosso il maggior numero di adesioni su scala nazionale, con l’obiettivo di avvicinare le ragazze alle discipline Stem, e con l’ampliamento dei corsi formativi e tecnico-specialistici di Maggioli Academy, volti a creare opportunità per i giovani che intendono fare carriera nel settore Ict. L’ambito sociale è al centro della mission di Gruppo, sia in relazione agli stakeholder interni che esterni, e racchiude obiettivi distinti, tra i quali: l’implementazione della politica di Diversity, Equity & Inclusion, Welfare aziendale, sviluppo di competenze interne e diffuse, supporto all’innovazione per l’Inclusione Digitale e la Sicurezza informatica. A livello di governance è chiaro l’indirizzo condiviso da tutte le società del Gruppo di ampliare l’adozione di sistemi di gestione certificati. Obiettivo per il 2023 è il conseguimento della ISO 37001 per Maggioli S.p.A. in materia di misure anti-corruzione, e uniformare gli strumenti a supporto del modello organizzativo e di business, tra cui l’estensione del Modello 231 e Codice Etico e attività legate all’identificazione e alla gestione dei rischi.

Gli economics del Gruppo Maggioli

Il Gruppo Maggioli conferma, inoltre, il trend positivo di crescita, chiudendo il 2022 con ricavi per 240 milioni di euro (+16,7% sul 2021) e un valore della produzione di 281 milioni euro (+15,3% sul 2021). Circa il 94% dei ricavi è realizzato in Italia (61% Nord Italia, 20% Centro Italia, 19% Sud Italia e Isole), mentre il restante 6% all’estero, prevalentemente in Spagna. Risultati che hanno contribuito alla generazione di valore distribuito per un 258 milioni che cresce del 15% rispetto al 2021.