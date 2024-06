Il gruppo Sgr sprona la comunità economica: "Sosteniamo la cultura per contrastare il declino sociale"

La serata della consegna del Premio Andrea G. Pinketts 2024 al geniale Abel Ferrara, nell’ambito del Mystfest di Cattolica, è stata una straordinaria occasione per ricordare quanto siano fondamentali i momenti di confronto umano e culturale col talento dei grandi artisti internazionali. Il Gruppo Sgr è onorato di aver consegnato il Premio, che da anni sostiene con il programma ‘Sgr per la Cultura’ e destinato alle iniziative sul territorio.

Al salone Snaporaz s’è respirato un clima di curiosità, voglia di conoscere un personaggio del calibro di Ferrara, interessati umanamente alla sua esperienza. “Abel Ferrara spesso è crudo, iper realista e provocatore - commenta Demis direttore generale del Gruppo Sgr – Può anche urtare sensibilità e d’altra parte il confronto genera domande nuove. Occasioni come la serata al Mystfest ci confermano che la cultura può anche scioccare, disturbare, fino a spingerci a vedere il nostro lato ombra. Abel Ferrara in questo è proprio speciale”.

“L’augurio – continua Diotallevi – è che si diffonda sempre più, fra le imprese del territorio, la sensibilità verso le iniziative culturali, complicate da organizzare e spesso in difficoltà sotto l’aspetto economico. In realtà la cultura è un antidoto rispetto ad un declino umano e sociale che la cronaca di tutti i giorni ci riporta. Ci sono tanti esempi virtuosi di sostegno, ma serve fare ancora di più in questo momento così difficile che viviamo”.

La scelta di premiare Abel Ferrara e soprattutto quella di garantire l’incontro della sua arte col pubblico, in una masterclass che resterà scolpita nella mente di chi vi ha assistito, ha raccolto un’adesione fantastica.