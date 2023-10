Guida turistica, mediatore d'affari, somministrazione di alimenti e bevande: corsi al via

Accompagnatore turistico, mediatore d'affari, somministrazione alimenti e bevande: sono in partenza al Cescot di Rimini i corsi abilitanti alla professione riconosciuti dalla Regione. Tre proposte indispensabili per diventare professionisti nel guidare viaggi, per entrare nel mondo dei pubblici esercizi o diventare un esperto nel settore immobiliare.

Il corso abilitante per la somministrazione alimenti e bevande (Co.sab), in 100 ore, fornisce le competenze necessarie per gestire pubblici esercizi e partirà il 16 ottobre. Il corso abilitante di accompagnatore turistico dura invece 150 ore e prenderà il via il 13 novembre. Infine il corso abilitante per agente d'affari in mediazione nel settore immobiliare ha una durata di 200 ore e sarà avviato l'11 dicembre. Per iscrizioni e maggiori informazioni telefono 0541.441911, cescot-rimini.com