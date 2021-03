Ieg, anteprima online per la Fiera della birra

L'evento costituisce la prima tappa di avvicinamento all'edizione in presenza dei due saloni; e sarà l'occasione per l'intera filiera dell'Out of Home per fare il punto sugli scenari futuri

Anteprima online per le fiere dedicate al mondo della birra organizzate da Italian Exhibition Group. In attesa dell'appuntamento in presenza a Rimini dal 20 al 23 febbraio dell'anno prossimo di Beer and Food Attraction e Bbtech expo, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza organizza "The Digital Event for Eating Out", una due giorni di talk su piattaforma online il 12 e il 13 aprile prossimi.

L'evento costituisce la prima tappa di avvicinamento all'edizione in presenza dei due saloni; e sarà l'occasione per l'intera filiera dell'Out of Home per fare il punto sugli scenari futuri e confrontarsi in vista di una auspicata ripartenza di tutto il settore. Al centro dei talk, spiega Ieg, il tradizionale appuntamento dell'International Horeca Meeting di Italgrob sul tema "L'Horeca oltre il Covid", fra sostenibilità e rilancio del Made in Italy'. Tra gli altri temi della due giorni focus su ibridazione ed evoluzione del mercato, vendite digitali e lotta agli sprechi, con ila presenza, tra gli altri, della Federazione Italiana Cuochi, della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, di Unionbirrai e Cast Alimenti. (fonte Dire)