IEG presenta Superfaces '21, la nuova fiera multisettore delle superfici

Quartiere fieristico di Rimini, 29 settembre - 2 ottobre 2021: sono le coordinate della prima edizione di Superfaces, l’inedita manifestazione dedicata a tutto il mondo delle superfici per l’interior design, l’architettura e il contract. Una fiera b2b che ospiterà le più recenti novità materiche di un settore ricco di tradizione e innovazione con protagoniste primarie aziende produttrici di pavimenti e rivestimenti. Esplorando ogni dimensione dell’abitare e tutte le contaminazioni di materiali, estetica e funzionalità, Superfaces si propone come un marketplace multisettore delle superfici resilienti, viniliche, resina e cemento, materiali compositi, legno e fibre naturali, e in generale di tutti i materiali di nuova generazione, realizzati con soluzioni estetiche e tecniche particolari ed inedite. Una kermesse orizzontale e trasversale in grado di arricchire l’offerta fieristica dedicata alle superfici e rivolta ad architetti, designer, progettisti, ingegneri e a rivenditori, distributori e contractor.



A Superfaces i riflettori si accenderanno quindi su tutti i materiali di ultima generazione con grande risalto agli stili e alle tendenze del design. A partire da questi concept la rassegna proporrà al visitatore un percorso ibrido tra tutti i settori di riferimento della filiera delle superfici, mettendo in vetrina innovative lavorazioni, applicazioni sorprendenti, combinazioni inedite, anticipando quello che sarà l’immaginario comune della casa del domani. Posizionata in un’area strategica per la domanda, la nuova fiera intende rispondere con lungimiranza alle esigenze di un mercato in costante evoluzione e alla aumentata attenzione verso superfici sempre più performanti, sicure, di stile e idonee all’architettura 3.0 e contribuirà ad ottimizzare i tempi e la completezza di reperimento delle informazioni sull’universo dei materiali di finitura per l’architettura e l’edilizia.