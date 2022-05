Il bilancio del PalaRiccione chiude in utile, il presidente Bergamaschi: "Mercato ancora limitato dal Covid"

Eleonora Bergamaschi, presidente e amministratore unico della New Palariccione Srl, non nasconde la propria soddisfazione per un Bilancio al 31/12/2021 chiuso in utile e nel segno della ripresa, con un fatturato “seppur diminuito del 50% rispetto al 2019 e cioè prima della pandemia da Covid-19, considerato quale miglior risultato assoluto”, che registra un’attività pressoché triplicata sul 2020. “Il Palazzo dei Congressi di Riccione nei primi 6 mesi del 2021 è rimasto inattivo ancora una volta a causa dell’emergenza Coronavirus; l’attività dei convegni, simposi e incontri congelata dal 1° gennaio al 30 giugno. Determinando, purtroppo, un nuovo rimbalzo, negativo, su tutto il sistema dell’indotto connesso alla struttura: dai fornitori agli hotel; dalla rete commerciale alla ristorazione, alle attività presenti in più comparti merceologici”. Di contro, i mesi di luglio e agosto - la riapertura è avvenuta, come da Decreto il 1° luglio 2021 - hanno riacceso le luci del PalaRiccione; ma è stato il periodo settembre-dicembre a evidenziare l’andamento più significativo e confortante sotto il profilo delle percentuali: 45 eventi - media partecipanti fissata a un massimo di 350 nel rispetto delle disposizioni sanitarie e dei Dpcm -; 41mila presenze complessive “in piena aderenza ai requisiti del distanziamento fisico”.

“Fino a quando dovremo confrontarci con le statistiche del Covid-19 - dice Bergamaschi - il mercato congressuale sarà in qualche modo condizionato e ancora limitato: non si dimentichi come negli ultimi 4 mesi del 2021, i clienti ospitati si siano sempre mossi sotto data rendendo più complesso determinare flussi finanziaria e operativi. Va però sottolineata una differenza in rapporto ad altri scenari su base nazionale: per quanto ci riguarda direttamente non abbiamo assistito, ci tengo a evidenziarlo, alla debacle annunciata. Mi spiego: chi fa business, chi lavora nel campo medico-scientifico o nel settore farmaceutico, ha necessità di confrontarsi in presenza. Da qui ne discende una prospettiva in più per il PalaRiccione e buoni auspici sul 2022 in corso”.

L’attività 2021 ha seguito l’evoluzione dello scenario epidemiologico e dei conseguenti Dpcm emanati a supporto delle regole sanitarie: Green Pass, vaccinazione obbligatoria, tamponi per lo screening virale, adozione delle mascherine. In considerazione della variabilità generale, si è proceduto al contenimento dei costi e si è dato mandato agli uffici per l’accesso ai sostegni economici previsti dai decreti Covid: vedi contributi e crediti d’imposta. Le manutenzioni sono state garantite in economia dal personale in forza al PalaRiccione: impiegato altresì, a turno, nel presidio dell’intera struttura (per il personale della New PalaRiccione si è ricorsi allo strumento della cassa integrazione FIS in osservanza alla normativa).

“L’obiettivo nel medio e lungo termine - conclude Bergamaschi - è dare continuità a una realtà aziendale che ha dimostrato nel tempo di saper raggiungere e superare i traguardi prefissati”. “La chiusura in utile del bilancio 2021 della New Palariccione non era affatto scontata- commenta il sindaco Renata Tosi - . Nonostante il colpo inferto dalla emergenza sanitaria, la gestione del Palas superando ogni aspettativa, è andata avanti senza intaccare le risorse pubbliche, attivando al contempo una programmazione di investimenti precisi. Dal rifacimento dei servizi igienici e delle cucine nei piani quarto e quinto alla realizzazione di una passerella di collegamento al terzo piano fino agli interventi di efficientamento energetico previsti per tutto il complesso del palas e della galleria di attività commerciali. Investimenti necessari per garantire una fruizione ottimale della struttura per la quale ringrazio la presidente Bergamaschi e tutto il suo staff.”