Il calendario 2023 di Legacoop Romagna è dedicato alla nascita delle nuove cooperative

È dedicato alla attività di promozione di nuove cooperative il calendario 2023 di Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna. Le date più importanti del movimento cooperativo - selezionate in collaborazione con il docente dell’Università di Bologna Tito Menzani - si susseguono nei dodici mesi dell’anno, affiancate alle tavole originali di un giovane illustratore italiano, Giacomo Damassa, chiamato a misurarsi con un soggetto preciso, la costituzione di nuove imprese mutualistiche.

Damassa, classe 2002, nonostante la giovane età è già noto a Ravenna e in Romagna per avere firmato disegni e campagne per periodici, aziende, brand e progetti e cinematografici. Attualmente risiede a Londra, dove frequenta il secondo anno alla University of St. Martin. Le sue illustrazioni, appositamente realizzate per il calendario di Legacoop, si ispirano al progetto Coopstartup Romagna realizzato in collaborazione con Coopfond e Coop Alleanza 3.0.

"Dalla sua nascita nel 2018 - dice il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti - Coopstartup Romagna ha visto partecipare più di 120 progetti e coinvolto quasi 600 persone, portando alla nascita di tante nuove realtà, in particolare di giovani. Il 15 gennaio si apriranno le iscrizioni per la sesta edizione e abbiamo quindi pensato di dedicare il nostro calendario al tema della costituzione di nuove cooperative, un argomento che ci sta particolarmente a cuore e verso il quale abbiamo dedicato e dedicheremo molte energie". Il calendario è in distribuzione in questi giorni alle cooperative associate e può essere richiesto gratuitamente agli uffici di Legacoop di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.