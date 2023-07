Il Centro Agro Alimentare Riminese ottiene la certificazione Uni En Iso 9001 per il Sistema di Gestione Qualità

Prestigioso riconoscimento per il CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese, che ha ottenuto la certificazione in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001 per il proprio Sistema di Gestione Qualità. Il certificato è stato rilasciato dall’Organismo di Certificazione Kiwa Cermet dopo una rigorosa attività di valutazione della documentazione aziendale e delle attività di gestione del mercato ortofrutticolo di Rimini.

“La certificazione ottenuta è il conseguimento di una efficace organizzazione del nostro sistema aziendale – spiega il direttore del CAAR, Cinzia Furiati - intesa come gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso diretta a promuovere l’attività di commercio e di erogazione di servizi di supporto conformemente alle richieste del cliente e di tutte le parti interessate. L'obiettivo raggiunto, grazie al lavoro di tutti i dipendenti e i collaboratori, valorizza ulteriormente il nostro sistema di gestione e rappresenta un impegno al mantenimento della conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2015. Nell’ottica di un mondo che cambia sempre più velocemente – continua Furiati - il modello ISO 9001 con il suo approccio sistemico ha sottolineato quanto sia importante la correlazione tra miglioramento e gestione del cambiamento: è dimostrato che le aziende che si impegnano nell'identificare e nel rispondere efficacemente a rischi e opportunità, cambiando e migliorando su base continua, siano quelle che maggiormente sono in grado di soddisfare nel tempo le necessità dei propri stakeholder. Ne deriva che questo traguardo, del quale siamo molto orgogliosi, rappresenta un ulteriore passo nella scala dei valori legati alla qualità dei servizi e al miglioramento della soddisfazione dei clienti”.

“Il raggiungimento di questo importante obiettivo fa parte del percorso di crescita del CAAR iniziato 5 anni fa – dice il presidente Gianni Indino - che vede il nostro Centro Agro Alimentare aumentare non solo la quantità delle merci movimentate, ma anche gli standard qualitativi aziendali. Andiamo così a soddisfare le aspettative degli operatori, parte attiva della struttura, e quelle dei clienti, offrendo maggiori servizi e perseguendo l’obiettivo di fare conoscere sempre di più la struttura alla città e alla provincia di Rimini integrandola pienamente con il tessuto commerciale e sociale. Siamo diventati punto di riferimento dei mercati all’ingrosso della costa adriatica e con l’avvio della Piattaforma Solidale ci siamo messi al fianco dei più deboli sostenendo al tempo stesso i produttori con la distribuzione delle eccedenze. Ciliegina su questa torta che continuiamo con soddisfazione a preparare è l’aver portato a Rimini il WUWM, la conferenza mondiale dei mercati ortofrutticoli: un risultato che senza il lavoro di tutti e la vicinanza dell’amministrazione non saremmo riusciti ad ottenere. Il mio ringraziamento, dunque, è per tutta la squadra del CAAR, dalla direzione ai collaboratori, senza i quali la messa in atto delle solide strategie di sviluppo intraprese non sarebbe possibile”.