Il Comune pronto a rilasciare nuove licenze per i taxi, incontro tra l'amministrazione e la categoria

Si è svolto venerdì scorso un nuovo incontro tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria degli operatori del settore in merito alle possibilità di sviluppo per il servizio taxi nel Comune di Rimini. Al centro del confronto, che ha visto la partecipazione degli assessori alla mobilità Roberta Frisoni e alle attività economiche Juri Magrini, le linee di indirizzo del bando per il rilascio delle nuove licenze taxi, un provvedimento definito seguendo i criteri stabiliti dal recente decreto legge approvato dal Governo lo scorso 5 ottobre. Come anticipato nei precedenti incontri con le categorie, l’Amministrazione ha confermato la volontà di cogliere la possibilità prevista dal decreto legge che prevede - per i Comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto - di incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, attraverso una procedura sperimentale semplificata rispetto a quella precedentemente prevista. Per Rimini si traduce nella possibilità da parte dell’Amministrazione di rilasciare a titolo oneroso fino a 14 nuove licenze taxi, utili ad aumentare l’offerta di servizio per la città.

Nel merito degli aspetti specifici del provvedimento, da parte dei rappresentanti degli operatori è stata sottolineata la necessità di un’attenzione al parco mezzi nell’ottica di un adeguamento per garantire il trasporto di persone con disabilità motoria e dunque per il carico di sedie a rotelle, aspetto questo che rientra tra le indicazioni contenute nel decreto legge. L’incontro è stato l’occasione anche per Amministrazione e associazioni di categoria per affrontare in maniera complessiva il tema del potenziamento e della organizzazione del servizio taxi sul territorio, raccogliendo proposte che saranno oggetto di un ulteriore approfondimento già in queste settimane per rendere il servizio più appetibile e innovativo. In questi giorni gli uffici stanno completando il testo definitivo del provvedimento per il rilascio delle nuove licenze taxi, che sarà poi trasmesso alla competente autorità per la regolamentazione dei trasporti per il parere necessario alla successiva pubblicazione del bando.

"C’è piena condivisione sul fatto che sia necessario proseguire un confronto che, prima del rilascio di nuove 14 licenze taxi a Rimini, il massimo consentito dal provvedimento del Governo, discuta e consideri la situazione nella quale le imprese sono operative - commentano le associazioni di categoria Confartigianato Imprese Rimini, CNA Rimini e URITAXI Rimini. - Alle condizioni di traffico, anche transitorie per via dei tanti cantieri aperti ma che non lasciano immaginare un sostanziale miglioramento futuro, all’assenza di corsie preferenziali, alla mancanza di aree di sosta e la sostanziale preclusione alle proposte avanzate per intervenire con provvedimenti che possano attenuare l’attuale situazione, non si crede si possa rispondere superficialmente con l’aumento di 14 licenze. È piuttosto chiaro a chi opera quotidianamente che non è la soluzione, perché il punto di partenza sono i picchi di domanda che nemmeno 14 licenze ulteriori potranno soddisfare e le condizioni della viabilità che rendono quasi inefficace il trasporto pubblico coi bus".

"Inoltre - concludono le associazioni - le categorie vogliono discutere dei requisiti per accedere a nuove licenze, della necessaria formazione. Per questo pensano che un’iniziale apertura a sette licenze, per poi valutarne l’effetto, possa essere una modalità meno impattante sul settore. C’è anche la questione, assolutamente non secondaria, delle tariffe, ferme da tantissimi anni, da discutere insieme al resto. Le Associazioni si augurano che si possa proseguire sul percorso del confronto e del dialogo, senza forzature e nel rispetto di una decisione che va presa dopo aver svolto un lavoro e non sulla base di una sensazione o delle urla a cui ritualmente siamo ormai abituati".