Il Covid affonda "Fellini", l'aeroporto cresce per le movimentazioni e il traffico merce

L'emergenza sanitaria non risparmia l'aeroporto di Rimini così come gli altri scali italiani. L'Enac pubblica infatti le statistiche relative al 2020 e il Federico Fellini, per quanto riguarda l'aviazione commerciale, registra 613 movimenti, in calo del 76,5%, per 37.516 passeggeri, giù di oltre il 90%. Il vettore principale risulta Albawing. In netta risalita invece i transiti, 7.340, e la movimentazione cargo, quasi 155 tonnellate. Per quanto riguarda i movimenti, si devono aggiungere quelli degli aerotaxi, 558 con 1.242 passeggeri, e quelli dell'aviazione generale, 805 con 504 passeggeri. Per un totale di 1.976 movimenti e 39.262 passeggeri. Sul rinato aeroporto Ridolfi di Forli' si registrano invece quattro movimenti di aviazione commerciale, e dunque aerei di linea e charter, con 204 passeggeri; e 31 di aviazione generale, con 29 passeggeri.