Il Macfrut 2023 presentato in Venezuela nell'ultima tappa del tour in Sud America

Con la missione di questi giorni in Venezuela si conclude la serie di presentazioni di Macfrut 2023 nei Paesi del Sud America in un percorso che ha toccato Repubblica Dominicana, Panama, Colombia, Cile e Perù. Il fil rouge a unire queste missioni è la 40esima edizione della fiera internazionale dell’ortofrutta al Rimini Expo Centre (3-5 maggio) che porrà il suo focus estero sul Continente Latinoamericano protagonista con i Latin American Days, dedicando un intero padiglione a quell’area. Tra i Paesi partecipanti c’è anche il Venezuela presente all’edizione 2023 con una decina di imprese. La scelta di Macfrut fa seguito alla positiva esperienza dello scorso anno in una partecipazione che fece parlare per essere la prima a questa fiera e soprattutto per l’apertura al mondo dopo il difficile periodo dell’embargo americano (2015) che aveva limitato i rapporti commerciali.

“Dopo anni non semplici il Venezuela sta vivendo un periodo di tranquillità sociale e ripresa economica – spiega Renzo Piraccini, Presidente di Macfrut – L’ortofrutta può svolgere un ruolo importante per la sua crescita. Il Venezuela è un grande produttore di frutta tropicale (banane, ananas e avocado in primis) con fiorenti colture di patate e insalata nella fascia andina. Dal nostro Paese sono alla ricerca di tecnologia per aumentare i volumi soprattutto per sviluppare la produzione per il mercato interno”.

La missione ha visto la partecipazione del Presidente di Macfrut Renzo Piraccini, del Presidente del Cermac Enrico Turoni e dell’Ambasciatrice del Venezuela in Italia Maria Elena Uzzo. Macfrut è stato presentato al Ministro dell’Agricoltura del Venezuela Wilmar Castro Soteldo, il Presidente del CIIP (Centro Internacional de Inversiones Productivas) e i vertici di Bancoex (Banco del Commercio Estero). La missione prosegue con la visita ad aziende agricole, centri di confezionamento e supermercati.