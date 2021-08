Il ministro visita Italia in Miniatura. "Con il Green Pass ingressi calati del 60%"

Nel tardo pomeriggio di sabato, il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è arrivato in visita a Italia in Miniatura, accompagnato dai deputati romagnoli Elena Raffaelli e Jacopo Morrone. Dopo un intervento al Meeting di Rimini, Garavaglia non si è voluto perdere il tour guidato di Italia in Miniatura che pochi giorni fa ha festeggiato i suoi ‘primi’ 50 anni.

“Questo parco è davvero bellissimo – dichiara il Ministro - I lavori di riqualificazione lo hanno reso ancora più bello”. Insieme alla direttrice generale dei parchi Costa Romagna, Patrizia Leardini, ha fatto prima tappa al giro in gondola nella Venezia in scala 1:5 dove ha navigato sul Canal Grande su gondola. Tra i sontuosi palazzi e il Ponte di Rialto, Garavaglia è arrivato con la sua delegazione fino a Piazza San Marco, con il Campanile e la Basilica. Poi ha visitato lo Stivale, privilegiando la sua Lombardia in miniatura e immortalandosi in scatti fotografici al Duomo di Milano e al Pirellone. Immancabile la tappa nella Romagna in miniatura, fino a Rimini.

"Nel primo periodo i parchi della Romagna hanno subito oggettivamente un danno, perché le famiglie non erano pronte, quindi penso sia necessario dare un aiuto per legge per il fatturato perso.– ha dichiarato Garavaglia - Per quanto riguarda il Green Pass, è ormai entrato nella normalità della nostra vita per questo periodo: auguriamoci che tutto il caos legato alla pandemia finisca presto e che si torni alla normalità"

Patrizia Leardini durante la visita ha raccontato quello che è accaduto con l’arrivo del Green Pass nei parchi tematici, con un -60% di ingressi persi nei primi giorni. “Questa visita è stata molto interessante - dice Leardini - il Ministro ha capito benissimo la grave situazione che ci troviamo ad affrontare. I parchi sono trainanti nell’economia turistica: abbiamo ribadito al Ministro la necessità e di riconoscerli nel settore turismo. Speriamo si possa muovere qualcosa a livello nazionale”.