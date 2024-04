Il presidente del Centro Agro Alimentare Rimini invitato all’Eliseo di Parigi per la Festa del 1° Maggio

Il presidente del CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese, Gianni Indino, è a Parigi in rappresentanza di tutti mercati all’ingrosso italiani, ospite del premier francese Emmanuel Macron al Palazzo dell’Eliseo in occasione del 1° Maggio, festa internazionale del Lavoro e, per i francesi, anche tradizionale Festa del Mughetto. “Sono molto onorato di rappresentare i mercati all’ingrosso del nostro Paese in questo importante appuntamento celebrativo all’Eliseo di Parigi – dice il presidente del CAAR, Gianni Indino – invitato in occasione di questa festa molto sentita. Le istituzioni francesi tengono molto a questa ricorrenza e amano invitare alle celebrazioni anche i rappresentanti del mondo dell’agricoltura e dei mercati ortofrutticoli, strutture importanti a cui pongono notevole attenzione. Tocca al CAAR di Rimini rappresentare l’Italia a questo prestigioso appuntamento in qualità di organizzatore del WUWM, la Conferenza mondiale dei Mercati all’ingrosso che si terrà al Palacongressi di Rimini dal 30 ottobre al 1° novembre prossimi. Questa è dunque una ulteriore tappa di avvicinamento alla manifestazione mondiale, ma anche un riconoscimento al costante impegno del CAAR improntato allo sviluppo della struttura e del business. Un invito di grande valore, una soddisfazione per me, ma soprattutto un premio al lavoro di tutti noi, dalla dirigenza fino agli operatori e ai lavoratori del nostro mercato. Durante la due giorni francese, effettuerò anche una visita al mercato all’ingrosso di Parigi, uno tra i più grandi d’Europa, dove incontrerò il presidente del WUWM (World Union of Wholesale Market), Stéphane Layani per consolidare le relazioni e sviluppare sempre nuove opportunità”.