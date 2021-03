Il Sigep scalda i motori per un'edizione in digitale con 20 talk internazionali

Un'edizione, tutta on line, che però conterà più di 20 talk di respiro internazionale e piattaforme per fare business e muoversi d'anticipo sul post pandemia nel campo della gelateria, la pasticceria, la panificazione artigianale e il caffè. E' la Vision Plaza di Sigep che si svolgerà dal 15 al 17 marzo sulla piattaforma digitale di Italian Exhibition Group, la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza. In scena, i casi globali più dinamici, le potenzialità per l'export in UK e Nord America, ricerca continua di eccellenze nei prodotti italiani, le nuove abitudini dei consumatori, la sostenibilità come fattore competitivo. Si comincia il 15 marzo col talk dedicato al "Vivere e consumare fuori casa, le sfide di domani" con le voci di Simona Tondelli, del Dipartimento di Architettura della Scuola di Ingegneria e Architettura dell'Università di Bologna, Matteo Figura, Direttore Npd Group Italia, Francesco Bruschi, Strategy director di FutureBrand, introdotti da Corrado Peraboni, amministratore Delegato di Ieg.

Jochen Pinsker, Senior Vice President Foodservice Europe, presenterà le stime di crescita post-Covid in Europa nel 2021, mentre Sanjev Kangatharan, Director of Foodservice Australia illustrerà quelle per i mercati asiatici; con David Portalatin, Senior Vice President, Food Industry Advisor, infine, verranno analizzate le prospettive negli Usa. E ancora, talk specifici sul gelato e la pasticceria, e anche sulla sostenibilità alimentare nella panificazione. La sostenibilità è al centro anche dei talk firmati dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo mentre per il caffé si affronterà il tema del consumo casalingo e come invertire la tendenza per tornare al bar.