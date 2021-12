Il sindaco plaude a crescita del Pil ma chiede più attenzione a turismo e commercio

Il 2022 sarà "un altro anno complesso". Non si fa troppo trascinare il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad "dall'euforia sparsa a piene mani dopo l'uscita del rapporto Ocse che dà all'Italia una crescita economica con un rialzo superiore alla media globale", il 6,3% contro il 5,6%. Perchè se "molti settori" sono "in prorompente risalita dopo il "drammatico buco nero del 2020", turismo e commercio restano ancora un passo dietro. E l'anno prossimo "dovranno avere la forza, e soprattutto la possibilità, di 'rimpadronirsi' almeno della primavera turistica, letteralmente cancellata dai lockdown nell'ultimo biennio". Di certo, argomenta il primo cittadino riminese, "abbiamo vissuto un 2021 decisamente migliore rispetto al 2020, con una estate che ha fatto registrare numeri in linea con le stagioni pre pandemiche". Merito del "ritorno in massa" degli italiani e dei giovani e di politiche promozionali azzeccate. Tuttavia per la Romagna "sono evidenti le difficoltà sul fronte estero, praticamente dimezzato. "Una situazione che, ad oggi- sottolinea Sadegholvaad- non possiamo pensare possa risolversi compiutamente nel 2022". Che sarà dunque "un altro anno complesso. Per questo Rimini chiede al governo "un'attenzione esplicita e tangibile" per "sostenere e alimentare con interventi e politiche specifiche lo sforzo nella ripresa del settore economico più penalizzato dalla pandemia. Uno sforzo che rischia ulteriormente di essere frustrato da un livello inflattivo altissimo". Per cui, conclude, "se la locomotiva Italia ha ripreso a marciare spedita, non si dimentichino quelle porzioni di economia che in questi due anni hanno resistito, hanno continuato a investire e ora hanno bisogno davvero di una mano per tornare a essere trainanti".