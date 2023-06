Il turismo nel 2023 iniziato sotto i migliori auspici, resta l'incognita del dopo-alluvione

Buona la partenza per il turismo riminese secondo i dati diffusi su arrivi e presenze nei primi 4 mesi del 2023: sono stati 571.835 i turisti che hanno determinato 1.458.149 presenze con una crescita sull'anno precedente rispettivamente del 43,1% e del 26,4%. Dall'analisi emerge come Rimini contribuisce nella maniera più corposa al saldo attivo dell’intera provincia: + 237.104 pernottamenti sul totale provinciale di 304.300 (quasi il 78 per cento del totale). Il capoluogo, inoltre, ha la più alta percentuale di stranieri sul totale dei primi 4 mesi dell’anno, accumulando il 24,6% dei pernottamenti complessivi (Riccione 15,7%; Cattolica 15,2%; Bellaria 16,8%; Misano 14,4%; Provincia 21,5%). Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, sempre su Rimini: Germania + 29,6%, Polonia + 45%, Austria + 81,2%, Francia + 64,2%, Olanda + 72,6%, Regno Unito + 23%. Ottimo avvio di stagione, sul fronte italiano e in particolare estero quindi. Chiaro che l’alluvione e il meteo del mese di maggio e di questo inizio giugno hanno raffreddato le aspettative e i riscontri dei primi 4 mesi dell’anno. Il fatto che Rimini e la Riviera abbiano presentato da maggio una serie lunghissima di eventi di rilievo nazionale e internazionale è un plus di grande portata in un momento così complicato per l’Emilia Romagna e in particolare per la Riviera.

“I dati statistici provvisori pubblicati oggi dalla Regione Emilia Romagna e riferiti ad arrivi e presenze turistiche nei primi 4 mesi del 2023 confermano quello che è stato un incoraggiante avvio d’anno, sul fronte italiano e in particolare su quello estero - ha commentato il sindaco Jamil Sadegholvaad. - Rimini ha la più alta percentuale di stranieri sul totale dei primi 4 mesi dell’anno, accumulando il 24,6% dei pernottamenti complessivi. Nel complesso Rimini nei primi quattro mesi del 2023 registra 329.414 arrivi (+53% sul 2022) e 844.629 presenze (+30,4% sul 2022), contribuendo nella maniera più corposa al saldo attivo dell’intera provincia: + 237.104 pernottamenti sul totale provinciale di 304.300. Chiaro che l’alluvione e il meteo del mese di maggio e di questo inizio giugno hanno raffreddato le aspettative e il trend positivo che si era registrato nei primi 4 mesi dell’anno. Il fatto che Rimini e la Riviera abbiano presentato da maggio una serie lunghissima di eventi di rilievo nazionale e internazionale e un calendario fitto di appuntamenti congressuali e fieristici è un plus di grande portata in un momento così complicato per l’Emilia Romagna e in particolare per la Riviera”.