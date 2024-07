Il turismo vola: oltre la metà dei vacanzieri sceglie Rimini, boom di arrivi a Bellaria e Cattolica

Dati turistici da incorniciare nei primi 5 mesi dell'anno con la provincia di Rimini che brinda per i quasi 1,4 milioni di pernottamenti che fanno segnare il record degli ultimi 24 anni. Secondo i dati diffusi dall'Istat, il capoluogo copre il 56% delle presenze con un incremento del 15,1% dei pernottamenti esteri rispetto al 2019, pur avendo sostanzialmente perduto l’intero mercato russo che 5 anni fa si contendeva con quello tedesco il primato sul nostro territorio. A colmare il ‘buco’ e far segnare addirittura un sensibile più è stato l’aumento di: Germania (+46,5 rispetto al 2019), Svizzera e Liechtestein (+53,3), Francia (+17,5), Austria (+105,3), Belgio (+18,6%), Olanda (+38,6), Spagna (+16,1), Svezia (+30,5), Lituania (+156,3). L’impatto del turismo estero (pernottamenti) sui Comuni vede: Rimini 32,7% del totale, Riccione 21,1%, Cattolica 27,3%, Bellaria 29,2%, Misano 23,7%, totale Provincia di Rimini 28,7%.

Delle altre mete turistiche della Riviera, confrontando i dati dei primi 5 mesi del 2024 sull'anno precedente, Riccione ha fatto segnare un + 13,1% di pernottamenti e un + 13,4% di arrivi; Cattolica + 17,1% e + 23%; Bellaria +18,6% e + 21,8%; Misano +13% e + 15,8%. Il totale della provincia di Rimini è di +14,6% di pernottamenti e +13,7% di arrivi.

"La pubblicazione dei dati turistici ISTAT relativi ai primi 5 mesi dell’anno - ha commentato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - mette in evidenza la primavera d’oro per Rimini e per tutta la provincia, con numeri superiori perfino alla stagione pre Covid 2019 che, si ricorderà, fu peraltro anch’essa una primavera da primato. Ci sono senz’altro alcune contingenze (ad esempio, la Pentecoste che attrae in Riviera tanti tedeschi quest’anno è caduta a fine maggio piuttosto che, normalmente, nei primi giorni di giugno) ma certo che tra Fiere, congressi, eventi primaverili, ricchezza di servizi delle nostre città sempre più anticipata rispetto al passato (di fatto la Riviera di Rimini oggi non chiude mai), non possono essere considerati una sorpresa questi risultati. E sono risultati importanti soprattutto per un elemento: la crescita diffusa del segmento estero che va a compensare le difficoltà del mercato interno (gli italiani stanno tagliando le vacanze per evidenti scarsità di risorse economiche) e sta riuscendo anche ad assorbire la defezione ‘per cause di forza maggiore’ del turismo russo, prima preminente. Questo aspetto, la crescita del turismo estero, diventa sempre più componente necessaria e strutturale ed è per questo che tutti ci attendiamo la concretizzazione del piano industriale di sviluppo dell’aeroporto Fellini, con un 2025 già di fatto a regime per nuove rotte".

"Veniamo da due settimane molto intense e da due eventi diversi - conclude Sadegholvaad - ma entrambi fuori dall’ordinario che hanno garantito due ‘tutto esaurito’ dal punto di vista delle presenze e un ritorno di immagine ancora più grande. Una chiusura di giugno splendida in un mese che dopo la prima settimana ha avuto una flessione nella parte centrale, anche a causa del meteo instabile. Gli operatori ci stanno dicendo che sono buone le attese per luglio e agosto. Vediamo se saranno all’altezza di una primavera d’oro. La ricchezza della nostra offerta è garanzia e fiducia, pure se resta tutta lì la complessità della situazione per quanto riguarda il mercato italiano. Fare vacanza è direttamente proporzionale al livello di benessere individuale e collettivo: così è sempre stato e così sarà. Noi però dobbiamo essere pronti: i risultati legati all’inverno, alla primavera e poi all’autunno dimostrano come la strada imboccata ormai 30 anni fa sia quella giusta. Adesso ne abbiamo un’altra davanti altrettanto importante, in cui sviluppo dell’aeroporto, completamento del polo fieristico e congressuale, rinnovamento degli alberghi e della spiaggia sono parti autonome di un unico discorso”.