Con Cherry Bank, Garanzia Green di Sace all'80% per le imprese che investono in sostenibilità

Cherry Bank, banca specializzata nel supporto alle imprese, nella creazione di valore dalla trasformazione di portafogli NPL, nell’acquisto di crediti fiscali e nel comparto del Wealth Management, ha sottoscritto con Sace - gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale - una importante convenzione relativa alle Garanzie Green quale strumento di sostegno a nuovi investimenti per la transizione ecologica e il miglioramento della sostenibilità delle imprese italiane, soprattutto piccole e medie.

In linea con il Green New Deal e con la tassonomia verde europea, l’accordo permetterà a Cherry Bank di offrire la Garanzia Green di Sace alle proprie aziende clienti di qualsiasi settore, con fatturato fino a 500 milioni di euro, che intendano finanziare i propri progetti d’investimento in ambito green. In particolare, l’obiettivo è quello di supportare le aziende nelle diverse esigenze finanziarie legate a progettualità che abbiano impatti positivi sull’ambiente e sulla riduzione dell’inquinamento e dell’impronta carbonica. Nel dettaglio, le imprese potranno beneficiare della Garanzia Green di Sace all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo totalmente standardizzato e digitalizzato. L’importo del finanziamento con durata a medio/lungo termine assistito da Garanzia Green di Sace potrà essere compreso tra i 50mila e i 50 milioni di Euro ed un massimo preammortamento di 36 mesi, a rata trimestrale a tasso fisso e variabile.

Le nuove modalità di accesso alla Garanzia Green rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di trasformazione digitale di Sace, coerente con la strategia e gli obiettivi del Piano Industriale Insieme2025, agevolando e accelerando la sigla di nuove convenzioni green. La convenzione rientra nel più ampio percorso attivato da Cherry Bank di attenzione alle tematiche Esg di cui fa parte anche “Cherry Esg circle”, soluzione volta a finanziare ed incentivare l’attuazione di interventi secondo i valori ambientali, sociali e di Governance.

Investimenti e sostenibilità ambientale

Laura Gasparini, Responsabile Market & Investments di Cherry Bank: "La garanzia Sace Green rappresenta per Cherry Bank un passo significativo nell’impegno profuso verso una maggiore responsabilità ambientale. La convenzione non è solo una risposta alle crescenti esigenze delle aziende di migliorare il loro profilo ESG, anche in funzione di obblighi normativi e di competitività sul mercato ma costituisce una parte integrante del nostro più ampio impegno nell'adozione di pratiche e soluzioni finanziarie green orientate alla sostenibilità ambientale. Questa collaborazione ci consentirà, inoltre, di rivolgerci ad un numero sempre maggiore di aziende, facendo leva sulle nostre condizioni competitive e su una crescente gamma di soluzioni dedicata alle imprese clienti, oggi ancor più numerose grazie alla recente integrazione con Banca Popolare Valconca".

Daniela Cataudella, Head of Business Dynamic Solutions di Sace : "Con le nostre Garanzie Green, noi di Sace abbiamo già supportato progetti in Italia per un valore totale di 12 miliardi di Euro e ogni giorno siamo al fianco delle imprese per accelerare i processi di transizione sostenibile in tutti gli ambiti e settori, con impatti positivi sulla loro competitività e resilienza. Un impegno che portiamo avanti insieme ai principali attori del sistema e agli Istituti finanziari italiani, come Cherry Bank, per continuare ad assistere le aziende italiane, in particolare le PMI, che sono il pilastro del nostro piano industriale Insieme2025".