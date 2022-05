Imprese, dalla Camera di Commercio contributi per esperienze formative a studenti

La Camera di Commercio della Romagna ha pubblicato il “Bando formazione in situazione e orientamento - anno 2022”, per promuovere le esperienze formative degli studenti delle scuole superiori, centri di formazione professionale, corsi post-diploma Its e università presso gli operatori economici. Il bando prevede uno stanziamento di 40.000 euro, da destinare a contributi a fondo perduto per le imprese e i professionisti delle province di Forlì-Cesena e Rimini che ospitano presso le proprie sedi giovani di diversi ordini di studio i i che nell’ambito del proprio percorso svolgono Pcto, stage o tirocini curriculari.

"Con questo nuovo bando rivolto al sostegno di stage, tirocini e percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento di studenti di diversi ordini di istruzione: dalla formazione professionale fino agli studi universitari, passando dalle scuole superiori e dagli istituti tecnici superiori, la Camera di commercio della Romagna potenzia il proprio supporto alla formazione in situazione e all’orientamento dei giovani - dichiara Roberto Albonetti, segretario generale dell’ente -. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, i cosiddetti Pcto, gli stage e tirocini sono spesso le prime esperienze sul campo che i giovani affrontano durante il proprio percorso di studi; sono metodologie didattiche con molteplici valenze: applicative, orientative, relazionali e anche di crescita personale, che la Camera intende valorizzare, riconoscendo un aiuto a imprenditori e professionisti disposti a investire sulle nuove generazioni. Da non sottovalutare anche l’aspetto legato all’inserimento lavorativo, dal momento che fra i canali di selezione utilizzati dalle imprese prevale la conoscenza personale, e stage e tirocini ne sono i principali strumenti, non è un caso che nel 2021 le quote di tirocinanti/stagisti assunti dalle imprese del nostro territorio si sono aggirate fra il 26% e il 31%".

Lo stanziamento di 40miila euro è destinato alle micro, piccole e medie imprese e ai professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali delle province di Forlì-Cesena e Rimini, che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto se, nel periodo compreso fra il primo gennaioe il 16 settembre hanno ospitato o ospitano, nelle proprie sedi, giovani per stage, tirocini curriculari o Pcto. L’entità del contributo è in funzione al tipo e alla durata dell’esperienza e al numero degli studenti ospitati e viene aumentato se si ospitano uno o più studenti con diversa abilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e per le imprese in possesso del rating di legalità. Le domande di contributo potranno essere inviate alla Camera della Romagna dalle ore 10 del 23 maggio alle 16 del 16/9/2022, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov – AGEF, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo e le domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Il bando, il modulo di domanda e tutte le informazioni utili per la verifica dei requisiti per l’accesso all’agevolazione e per la presentazione delle istanze, sono pubblicati nella pagina dedicata del sito www.romagna.camcom.it, nella sezione Orientamento, competenze e placement/Bandi e contributi/ Bando formazione in situazione e orientamento. Per ulteriori informazioni sul bando o sulle iniziative dalla Camera della Romagna in tema di orientamento e placement: occupazione@romagna.camcom.it.