Imprese edili, Croatti (M5S): "Aumentano le aziende grazie al superbonus 110%. Sarà incrementato"

"Al temine di un anno durissimo, quel 2020 che sarà ricordato per lo scoppio della pandemia da coronavirus, il settore delle costruzioni grazie alla misura del Superbonus 110% voluta dal Movimento 5 Stelle, mostra la sua resilienza con un saldo positivo tra le imprese cessate e le nuove nate sia livello nazionale che in provincia di Rimini", afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

Prosegue Croatti: "A livello provinciale sono 5.275 le aziende edili con un saldo positivo di 22 imprese rispetto al 2019. A livello nazionale 10.180 nuove realtà imprenditoriali nate lo scorso anno nell’edilizia, con un incremento dell’1,23% su base annua. Questi dati, nonostante il contesto fortemente compromesso dal lockdown, confermano la bontà dell’intuizione che il Movimento 5 Stella ha avuto nel mettere a punto una norma dai tanti aspetti benefici in campo ambientale e sul piano del lavoro".

Croatti spiega che il Superbonus 110% rappresenta "la misura simbolo della nostra visione, un esempio di norma utile al tempo stesso per le famiglie, per le imprese e l’occupazione e per l’ambiente. Proprio oggi (giovedì, ndr), il governo ha anche messo a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato al quale poter inviare richieste di chiarimento sulla sua applicazione” spiega Croatti. “Superato lo scoglio di questa crisi di governo insensata lavoreremo per estendere ancora di più la portata e la durata di questa norma centrale per il rilancio dell'economia e per improntare su questo approccio anche il lavoro di messa a punto ulteriore delle misure contenute nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza", prosegue Croatti.

E, sempre a livello provinciale, Croatti sottolinea ka crescita di nuove aziende nel settore ‘Attività immobiliari’ (+51), ‘Attività professionali, scientifiche e tecniche’ (+51) con un saldo positivo in termini percentuali rispettivamente del 1,37% e del 3,84%.