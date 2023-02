Imprese e scuole, studenti Erasmus in Romagna per progetti formativi nelle aziende del territorio

Continua l’impegno di Assoform Romagna, l’ente di formazione di Confindustria Romagna, per avvicinare sempre di più la scuola alle imprese in un contesto dove cresce la difficoltà delle aziende di trovare figure professionali specializzate e in linea con la richiesta del mercato del lavoro. In questo percorso, si è tenuto con successo, nelle scorse settimane, il progetto Erasmus+ che ha portato in Romagna 20 studenti provenienti dalla scuola superiore di Ankara Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Turchia e due docenti, per due percorsi formativi organizzati da Assoform Romagna.

Nel periodo di permanenza i partecipanti hanno effettuato uno stage di affiancamento e formativo, attraverso il quale hanno avuto l’opportunità di conoscere direttamente alcune realtà aziendali del territorio di Rimini. Due i percorsi che si sono svolti: il progetto elettrico elettronico “Erasmus Mesleki Egitim Akreditasyonu, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alani” che ha coinvolto 10 studenti e il progetto meccanica "Erasmus Mesleki Egitim Akreditasyonu, Makine Teknolojileri Alani” per gli altri 10.

Ad ospitare gli studenti sono state le aziende Air Pneumatic Center e Csm di Santarcangelo di Romagna e Andreini Motori di Rimini per il progetto elettrico elettronico, e Vici di Santarcangelo di Romagna per il progetto meccanica.

“Riteniamo che percorsi formativi come questo – commenta Giacomo Fabbri Presidente Assoform Romagna – siano molto importanti per avvicinare sempre di più il mondo della scuola a quello delle imprese con una visione capace di guardare oltre i confini, nella valorizzazione del sapere fare impresa della Romagna e in un’ottica di conoscenza e sviluppo internazionale”.

I progetti si sono conclusi con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli studenti nella sede riminese di Assoform Romagna.