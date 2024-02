Con Carlo Cracco e Paolo Cevoli 300 persone a San Patrignano per Horeca Show

Circa 300 operatori del mondo della ristorazione, pasticceria, panetterie e gelateria si sono dati appuntamento, oggi martedì 27 febbraio, a San Patrignano, in occasione dell’evento di apertura di Ho.Re.Ca. Show, la rassegna di quattro giornate promosse Mo.Ca.

Al centro del convegno una tavola rotonda con alcune delle eccellenze italiane del settore Ho.Re.Ca, a confronto su un tema di rilevanza strategica: la comunicazione del valore nel mondo del food. Ospiti d’eccezione dell’iniziativa lo chef Carlo Cracco e Paolo Cevoli, che ha ‘ispirato’ la platea di operatori del food con la sua profonda conoscenza della cultura gastronomica e del marketing romagnolo.

Il confronto è stato arricchito dai contributi di Carlo Meo (ceo e founder di M&T), Marcello Guglielmetti (founder Bagai Cioccolato) Luca Lacalamita (pastry chef Lula), Marco Meloni (head bartender Viajantebar), Massimo Grosso (mastro gelatiere Terra), Gianfranco Siano (managing director Langosteria), Fabio Ubaldi (founder Pastrocchio e Birrodromo). Modera il giornalista Ernesto Brambilla.

Assaggi e ultime novità

Da domani, mercoledì 28 febbraio, e fino a venerdì 1° marzo, presso la sede di Mo.Ca. in via Modena 22 a Coriano, si terrano delle giornate dedicate all’assaggio e all’esposizione delle ultime innovazioni per la prima colazione, la merenda e l’aperitivo. Gli ospiti avranno la possibilità di interagire con i tecnici delle aziende partner come Delifrance, Cacao Barry, Agrimontana, Debic, Scrocchiarella e scoprire la rivoluzionaria macchina Tuttuno Ice di Selmi, che crea un connubio unico tra cioccolato e gelato. In vetrina attrezzature e macchinari di alta qualità per il comparto Ho.Re.Ca, presentati da marchi come Sirman, Carpigiani, Isa e Hiber.

Sarà inoltre possibile approfondire le competenze attraverso masterclass gratuite da un’ora tenute da rinomati pastry chef. "Prima colazione: dolce o salata" è il titolo della masterclass con Marco Pedron e Armando Palmieri che si terrà il 28 febbraio alle 14. Nella stessa giornata, alle 16, spazio anche a "Apericena? No grazie" con Marco Pedron e Marco Meloni.

Il 29 febbraio dalle 14 sarà la volta di "Le nuove opportunità del gelato: pasticceria e ristorazione" con Marco Pedron e Massimo Grosso. Il 1° Marzo alle 14 ultimo appuntamento con "Il cioccolato tra merenda e dessert: pasticceria e ristorazione" in compagnia di Luca Rubicondo (Chocolate Academy).