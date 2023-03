Incontro Hera e Federconsumatori, i clienti riminesi possono sottoscrivere le offerte di Hera Comm

A seguito della recente segnalazione, da parte di Federconsumatori Rimini, relativa ad alcune mancate attivazioni di contratti di vendita di luce e gas nel territorio riminese, Hera e l’Associazione si sono incontrate e con l’occasione è stato ribadito che Hera Comm si è prontamente attivata per verificare i fatti oggetto di segnalazione e ha confermato di aver sempre operato nel fermo rispetto delle regole, a tutela della concorrenza e dei consumatori.

Si conferma, pertanto, che i clienti riminesi che fossero interessati possono richiedere di sottoscrivere offerte Hera Comm, attraverso tutti i canali di contatto messi a disposizione dalla multiutility, a partire dagli sportelli clienti e dai call center: i numeri verdi per i clienti domestici (800.999.500) e per i clienti business (800.999.700), gratuiti da telefono fisso e cellulare, sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Hera desidera infine ribadire l’impegno per continuare a tutelare e agevolare i clienti in difficoltà grazie alle numerose azioni intraprese contro il caro energia in accordo con le Associazioni e confermare la propria disponibilità al dialogo e al confronto, nell’interesse comune della tutela dei consumatori.