Indino (Confcommercio) plaude alla promozione turistica in Germania, Austria e Svizzera

“È stato un incontro proficuo, quello avvenuto questa mattina nella sede di APT Servizi di Rimini con l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini e il direttore di APT, Emanuele Burioni, in cui abbiamo messo al centro l’esigenza di una sempre maggiore e mirata promozione turistica del nostro territorio intensificando le azioni sul mercato estero". A commentare l'incontro è Gianni Indino, vicepresidente di Confcommercio dell’Emilia Romagna con delega al turismo, che plaude allo sviluppo promozionale seguendo alcune delle indicazioni dell'associazione. "Sono stati portati all’attenzione dell’assessore Corsini - spiega Indino - temi che riteniamo importanti e osservazioni da sviluppare per la promozione in chiave turistica, da mettere in campo celermente per ottenere i risultati auspicati, poiché sappiamo che nei vari Paesi DACH (Germania, Austria, Svizzera) ci sono periodi di vacanze già stabilite per l’anno prossimo e per le persone questo è già il momento delle scelte. Comunicare il nostro territorio il più velocemente possibile darà modo al turista di scegliere con anticipo la nostra destinazione per il 2024".

"I tanti temi all’ordine del giorno - aggiunge Indino - hanno trovato concorde l’assessore Corsini, che si è dimostrato disponibile anche ad aumentare le risorse per le iniziative di promozione turistica a livello regionale, dandoci ampia garanzia che verrà riservata attenzione alle nostre proposte per incrementare le presenze di questo target per noi molto importante. Un aspetto strutturale è quello legato ai trasporti: crediamo sia fondamentale continuare a lavorare sull’incremento dei treni, anche con l’aumento delle fermate di quelli internazionali che provengono dalla Svizzera, dall’Austria e dalla Germania sul territorio romagnolo. Tema strettamente collegato è quello dell’aeroporto internazionale di Rimini, che riteniamo vada assolutamente sostenuto perché la Riviera Romagnola non può fare a meno di un asset così importante per gli arrivi. I nostri territori sono appetibili, attraenti, ma se non diventano fruibili attraverso trasporti e infrastrutture come l’aeroporto, non possono esprimere il loro pieno potenziale. Anche su questo punto l’assessore Corsini ha dimostrato vicinanza confermando la sua attenzione per il nostro scalo, capace più di altri di fare incoming.

Il potenziamento della comunicazione nei Paesi d’interesse, il rafforzamento del co-marketing, la partecipazione alle fiere internazionali di settore, ma anche a quelle di nicchia per enfatizzare i diversi aspetti di richiamo che può offrire la nostra regione, sono alcuni dei temi trattati. Accanto a questo, non può mancare un corposo calendario di eventi sul nostro territorio, da quelli sportivi a quelli musicali, fino alle iniziative dedicate specificatamente al target giovanile e a quello della terza età, che necessitano di marketing e canali specifici. Ringraziamo dunque l’assessore Corsini e il direttore di APT Burioni per questo incontro da cui cogliere spunti per intensificare le azioni di promozione turistica sui mercati esteri di riferimento”.