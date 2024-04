Infrastrutture, turismo, istruzione: Confindustria elenca le priorità ai candidati sindaco romagnoli

Confindustria Romagna, con la propria forza imprenditoriale, si sente impegnata al confronto ed alla collaborazione con i Candidati e quindi con l’Amministrazione Comunale eletta, per un migliore futuro della Comunità Romagnola, assolvendo con ciò al suo ruolo civico e mettendo a disposizione le proprie idee e competenze ai candidati. "Il rapporto tra le amministrazioni pubbliche locali e le Associazioni di categoria, in un mondo sempre più complesso, va rafforzato intensificando il coinvolgimento della rappresentanza delle imprese, come interlocutore privilegiato, non solo nella fase comunicativa delle decisioni assunte ma soprattutto in una partecipazione preventiva e più ampia nel momento delle scelte ed indirizzi amministrativi".

Quadro generale

"Il territorio romagnolo è caratterizzato da una vocazione imprenditoriale di alto livello: la sua storia e i suoi numeri rappresentano un tessuto economico trainato da piccole e medie aziende dinamiche che lo rendono attrattivo, come dimostra la rappresentanza di player internazionali in alcuni settori di eccellenza – ad esempio i comparti chimico, energetico, logistico, agroalimentare, nautico, tessile e calzaturiero, turistico-congressuale e wellness. Il 2023 era iniziato brillantemente e poi è stato stravolto a maggio dall’alluvione: il 2022 aveva chiuso con un PIL al +3,7%, per il 2023 concluso il nostro Centro studi si aspetta un +0,7%. La crescita nel 2024 è prevista al +0,5%, quando a marzo scorso la stimata oltre il doppio, +1,2%. Anche gli investimenti sono attesi in frenata: -0,1% la stima del CSC, in forte ridimensionamento (crescevano del 9,7% nel 2022 e invece saranno fermi nel 2024) per effetto soprattutto di una perdurante intonazione restrittiva della politica monetaria e del minor ammontare di investimenti realizzati con il Pnrr rispetto a quanto programmato nel Def di aprile 2023".

"In Romagna le imprese colpite dall’alluvione hanno ripristinato in tempo record l’indispensabile per proseguire l’attività e non perdere quote di mercato, ma come abbiamo detto più volte questo non significa che le difficoltà siano state risolte o i problemi cancellati. Ci auguriamo che l’arrivo dei ristori possa portare un po’ di sollievo a tutte le persone colpite e alle nostre aziende che fino ad oggi si sono rialzate da sole, con coraggio e determinazione, senza piangersi addosso. Ribadiamo che la via maestra nella protezione del territorio è la prevenzione, senza farsi tentare da blocchi o restrizioni che comprometterebbero fatalmente la ripresa e la crescita di tutto il tessuto. Intervenire sulla legge urbanistica regionale comporterebbe un severo rallentamento dell’economia, inficiando quell’attrattività che viceversa va perseguita e incoraggiata. Le attività produttive hanno inoltre affrontato e stanno tuttora affrontando con piglio saldo un periodo non semplice, con variabili imprevedibili (il covid, i conflitti e l’instabilità geopolitica) che hanno reso ancora più complicato un momento di cambiamenti profondi e rapidissimi. Anche qui, per sintesi, si citano i principali: transizione digitale e transizione energetica. Che sono – come tutti i “passaggi” – momenti di transizione prima di tutto culturale. In questo solco si inserisce la nostra riflessione su Città Romagna: un’idea di unica città metropolitana che rafforzi tutta la regione, valorizzando le specificità e lo sviluppo armonico di un territorio con potenzialità imprenditoriali, sociali e culturali per competere alla pari con le zone più avanzate d’Europa. È la Romagna il perimetro naturale e logico della nostra attività e di ogni nostra prospettiva per rafforzare il territorio, sotto ogni punto di vista – infrastrutturale, idrogeologico, culturale e identitario - rafforzando così l’intera Regione. Conviviamo già con alcune storture che rendono difficoltoso confrontarsi e dialogare per lo sviluppo armonico della comunità – ad esempio due divise Camere di Commercio, per quanto collaborative – mentre vediamo che altre associazioni e organizzazioni stanno intraprendendo un percorso di fusione e chi lo ha fatto da tempo oggi ne raccoglie i frutti, ha una conoscenza più completa del territorio, dei suoi attori e delle sue diverse dinamiche, parla con una voce sola e con un’identità meglio definita".

La Romagna delle infrastrutture

"Il primo intervento concreto di questo progetto, che da suggestione si è trasformato in proposta operativa ormai tre anni fa, ha riguardato proprio le infrastrutture e le connessioni, con un contributo sull’alta velocità. Perché un territorio che vuole confrontarsi e competere con il resto del mondo, dal punto di vista industriale, turistico e culturale, deve essere facilmente accessibile: da questo punto di vista la sua dotazione infrastrutturale è fattore di competitività imprescindibile. Dobbiamo potere contare su collegamenti più rapidi per merci e persone, e al passo con un mondo che si muove veloce, nella convinzione che le connessioni siano la priorità delle priorità e non conoscano confini amministrativi o geografici: una volta arrivate in Romagna, professionisti, studenti, turisti, container, devono essere in grado di proseguire speditamente il proprio percorso. Vanno dunque completati al più presto tutti i tasselli di questo mosaico che al momento è ancora molto frammentato: secondo lo studio che abbiamo commissionato alla fondazione ITL – istituto trasporti e logistica, le carenze del sistema ferroviario spiegano in parte perché si continui ad utilizzare il trasporto su gomma in modo preponderante per accedere alle province romagnole, dove pure restano da risolvere questioni annose come l’E45, per citarne una su tutte. A questo proposito, è indispensabile la prosecuzione della E45/E55 almeno fino a Ferrara: l’allargamento delle corsie nel tratto ravennate, attualmente in corso, è apprezzabile ma non sufficiente. Analogamente, occorre allungare il tratto a due corsie della Statale 16 Adriatica, che oggi finisce prima di Cesenatico, fino a Ravenna. Noi immaginiamo la Romagna come una grande area di un milione di abitanti, in cui spostarsi da una città all’altra diventa come muoversi da un quartiere all’altro: in questa visione, il sogno è l’alta velocità in una posizione baricentrica. Più nell’immediato, occorre accelerare sul potenziamento ferroviario sia con il raddoppio della linea tra Ravenna a Castel Bolognese, sia da Ravenna a Rimini: riteniamo fondamentale un corridoio adriatico fino a Bari, che incroci in Romagna l’alta velocità per Milano e il tutto il nord Italia, in modo baricentrico tra fiere, aeroporti e porto di Ravenna. I due aeroporti possono trovare una propria dimensione e giocare un ruolo importante grazie ad un profilo di elevata specializzazione, ognuno per le rispettive vocazioni. Il Porto di Ravenna è invece al centro di un importante e atteso ampliamento, che si interseca con opere di rilevanza strategica nazionale come il rigassificatore, e con tutto il tema dell’energia: in particolare, torniamo a ribadire che occorre concentrarsi di più e meglio sulle rinnovabili".

La Romagna del sapere

"Le aziende cercano personale qualificato, ma hanno difficoltà a trovarlo. Serve partire dalla base e ridurre il gap fra scuole e imprese. È importante continuare a sostenere il progetto universitario dei multicampus romagnoli, ampliare ai massimi livelli la collaborazione con l’ateneo, sviluppare ulteriormente gli Istituti Tecnici Superiori e le business school. L’alternanza scuola-lavoro deve evolversi nell’integrazione scuola-lavoro, per formare profili e competenze che rispondano ai rapidissimi mutamenti dei mercati e alle nuove esigenze aziendali. L’insediamento universitario va sostenuto; va favorita la partecipazione di docenti di profilo elevato per ulteriormente qualificare l’offerta formativa; vanno ampliati i servizi per gli studenti e per i docenti. Occorre rafforzare il rapporto tra Università e mondo del lavoro, che ha dato i primi, positivi frutti con l’attivazione di nuovi corsi di laurea, per cogliere le necessità e le specificità del territorio e sfruttare la ricerca scientifica dell’Università come motore di sviluppo economico".

La Romagna attrattiva

"Per garantire prosperità economica, crescita sostenibile e generazione di valore nel lungo termine, è fondamentale creare una forte sinergia tra fattori umani, produttivi ed istituzionali, tra territorio e reti globali, attraendo persone di talento e investimenti produttivi. Nel primo caso, va definito un piano di attrattività che metta a valore la qualità della vita offerta in Romagna, opportunità unica per promuovere il territorio non solo come destinazione turistica ma come luogo ideale per vivere, lavorare e prosperare: quel lifestyle basato su un mix di elementi che rendono desiderabile la vita in Romagna trasformandosi in fattore competitivo. Nel secondo caso, occorre concentrarsi su semplificazione burocratica, promozione dei cluster industriali, attrazione di investimenti stranieri, incentivi finanziari e agevolazioni fiscali".

Infrastrutture

"Senza infrastrutture efficienti un territorio non può essere attrattivo e competitivo. Occorrono strategie e progetti concreti da attuare in tempi brevi. È importante intercettare tutte le opportunità offerte dal PNRR. L’alta velocità continua ad essere uno dei nodi principali da sciogliere. Confindustria Romagna, da tempo insiste sulla necessità di avere l’alta velocità per la Romagna e per il suo proseguimento sulla dorsale adriatica. Si tratta di un fattore di innovazione straordinario e un beneficio enorme per le industrie di tutti i settori, dal manifatturiero al turismo. Inoltre, in tema di infrastrutture, occorre risolvere in maniera definitiva i “buchi neri” noti da anni e ci auguriamo che i vari cantieri aperti possano concludersi nel più breve tempo possibile garantendo uno snellimento della viabilità. Rimini e le aree produttive limitrofe devono potere essere in contatto, con tempi di percorribilità accettabili. Positivo l’avvio dell’iter per la nuova circonvallazione di Santa Giustina che ci auspichiamo venga realizzata in tempi veloci, ma continua a destare preoccupazione la situazione della Marecchiese. In molte località della Valmarecchia hanno sede stabilimenti di importanti industrie, eccellenze assolute, che sono limitate nella loro competitività da una viabilità al collasso. La Marecchiese rappresenta un’arteria fondamentale per i collegamenti tra l’entroterra e la costa Riminese, con Cesena, l’E45 e la Toscana. Continua ad essere alta la preoccupazione per la sicurezza di questa strada: la situazione non cambia ed è insostenibile per cittadini e imprese. Il futuro delle aziende del territorio è a rischio. Un collegamento rapido e sicuro avrebbe ricadute positive anche per lo sviluppo del turismo nell’entroterra. È determinante il ruolo dell’Aeroporto Fellini, il cui operato si conferma sempre più importante per lo sviluppo del territorio riminese. IEG continua ad essere una delle infrastrutture strategiche del territorio. Lo dimostrano i numeri positivi registrati nel 2023, dalle manifestazioni dei primi mesi del 2024 e il piano di sviluppo dei prossimi anni, che fanno del gruppo il valore aggiunto per lo sviluppo economico di tutta la regione in un’ottica di internazionalizzazione. Fiera e palacongressi offrono una grande opportunità di crescita anche in visione di destagionalizzazione".

"Attenzione alle imprese e aree produttive, snellimento della burocrazia Il tessuto industriale riminese, fondamentale per il sostegno dell’economia del territorio provinciale durante la crisi pandemica, vanta aziende di vari settori in ottimo stato, leader sui mercati internazionali. Imprese che per restare al passo però necessitano di spazi adeguati. Negli ultimi anni si è assistito ad una migrazione di varie imprese verso altre zone proprio perché non hanno trovato risposta a questa richiesta È importante quindi che le aziende possano contare su politiche industriali che prevedano l’individuazione di aree adatte a nuovi insediamenti, tenendo anche conto della sensibilità green delle nostre aziende che stanno investendo molto nello sviluppo di pratiche indirizzate al rispetto ambientale. Resta come sempre prioritario il tema dello snellimento della burocrazia, che continua a rappresentare un forte freno per le imprese".

Rigenerazione urbana e Riqualificazione turistica

"Rigenerazione urbana e Riqualificazione turistica devono essere fra gli obiettivi della Rimini del futuro e anche in questo ambito, sapere utilizzare nel modo giusto i fondi del PNRR è un’occasione che non può essere sprecata. La riqualificazione delle nostre strutture turistiche e delle costruzioni pubbliche e private non può essere più rinviata. Gli strumenti: dialogo nel rispetto reciproco dei ruoli, riduzione della burocrazia, strumenti urbanistici di facile comprensione e incentivi per chi investe puntando sulla qualità. Per quanto riguarda eventi e manifestazioni è importante avere un obiettivo comune e una strategia di sistema e strutturare programmi che prevedano un filo diretto con tutti i comuni limitrofi e con le province della Romagna".

Energia

"Il tema dell’energia è da tempo al centro delle politiche per lo sviluppo di imprese e territori. Occorre investire in tutte le possibili forme di energia alternativa e pulita a disposizione. Vanno prese in considerazione tutte le alternative possibili trovando il giusto compromesso fra la necessità di produrre energia e la vocazione turistica di tutti i territori riminesi".

Criminalità e infiltrazioni

"Da tempo stiamo lavorando insieme alle istituzioni al fine di vigilare sullo spettro delle infiltrazioni della criminalità organizzata, a fini di riciclaggi, nel tessuto produttivo riminese, romagnolo e regionale. Dobbiamo lavorare insieme per mantenere alta la guardia e notiamo positivamente che la sensibilità verso il problema sta crescendo su vari fronti".

Formazione e università

"Non possiamo più accettare il gap fra scuole e imprese, fra domanda e offerta. Scuola e università devono avvicinarsi sempre più al mondo delle imprese ed è necessario investire in un orientamento scolastico che prepari i giovani alle nuove professioni e a lavori in linea con le richieste del mercato globale. Da tempo, infatti, le aziende lamentano la difficoltà di reperire profili professionali qualificati e specializzati necessari. Possiamo contare sulla presenza dell'università e del Tecnopolo che vantano una significativa proposta per la produttività delle nostre aziende e per la crescita formativa e culturale dei nostri territori. L’università ha un grande valore per lo sviluppo culturale ed economico generale di tutta la provincia, per questo va sostenuto con convinzione. Aziende, università, istituti superiori devono dialogare costantemente e mettere in atto processi formativi in grado di rispondere alle esigenze del mondo della produzione".