Intermobility and Bus Expo, manifestazione riminese fa il pieno di visitatori

Ben 120 brand espositori, il 10% dei quali stranieri, il 60% in più di operatori qualificati su tutto il territorio nazionale, oltre 300 test drive, 30 tavole rotonde, workshop, seminari e incontri e otto premi assegnati. Sono i numeri della decima edizione di Ibe- Intermobility and Bus Expo, il salone di Italia Exhibition Group (la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza) che si è svolta nei padiglioni riminesi, con 20.000 metri quadri lordi di area espositiva e 10.000 metriquadri lordi di area esterna per test drive e attività "experience". Nella tre giorni riminese chiusa vernerdì scorso, al centro MaaS (Mobility as a Service), Intermobilità, Formazione professionale per autisti, manager, e dirigenti di servizio; trasporto su gomma a lunga percorrenza, Turismo Slow e la transizione elettrica. Senza dimenticare il primo forum nazionale della nuova mobilità sostenibile collettiva, che ha visto le partecipazione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini. La community si dà appuntamento ad ottobre 2023 con Ibe Driving Experience, che si svolgerà sulla pista del Misano World Circuit e poi a Ibe- Intermobility and Bus Expo, che si terrà come di consueto a Rimini ad ottobre 2024.