L’azienda riccionese fra le migliori 50 start-up italiane per l’innovazione

Giovedì 14 marzo a Roma, nella prestigiosa Aula dei gruppi parlamentari di Palazzo Montecitorio della Camera dei Deputati, l’azienda riccionese Campomats è stata premiata tra le migliori 50 start-up italiane nell’ambito dell’innovazione, unica azienda romagnola a ottenere questo premio. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dalla Fondazione Italia Usa, una fondazione no-profit indipendente e apartitica che da anni premia le startup che ritiene abbiano i requisiti di unicità, innovazione, inclusione e internazionalizzazione.

Campomats, a Riccione dal 2021, è un'azienda che si occupa di produzione di dispositivi per la medicina estetica e per la ricostruzione dell'areola dopo interventi di mastectomia nelle donne operate di tumore al seno. L’azienda esporta i suoi prodotti in più di quaranta paesi nel mondo. “Siamo orgogliosi che un’eccellenza riccionese abbia ottenuto un premio così importante nell’ambito dell’innovazione” ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale di Riccione, Simone Gobbi.