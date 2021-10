La Bluenextgroup di Bonfiglio Mariotti vola alla conquista del Bahrein con una App

La riminese Bluenextgroup, holding proprietaria di Bluenext che fa capo all'imprenditore Bonfiglio Mariotti, società che si occupa nelle soluzioni informatiche gestionali per professionisti e aziende è tra i fondatori della startup bahreinita "Green Corridor" che, tramite l'App PinPae, si prefigge di diventare la principale soluzione cloud multi-merchant della penisola araba, consentendo sia di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti e servizi, sia di effettuare e ricevere pagamenti in tutto il mondo. La nuova società presenterà alla Banca Centrale del Bahrein la richiesta di concessione della licenza FinTech. L'iniziativa parte dal presupposto che nell'area del Bahrein la maggior parte della forza lavoro è composta da stranieri che, pur avendo un accesso limitato ai canali bancari tradizionali, invia ogni anno ai famigliari nei paesi d'origine denaro per un importo superiore ai 100 miliardi di dollari, circa un quarto delle rimesse a livello globale. Con la nuova App quindi anche queste persone potranno avere la "banca" sullo smartphone dove verranno accreditati gli stipendi e da cui si potranno fare bonifici interni ed esteri senza doversi recare presso una sede fisica.