La Camera della Romagna ascolta: avviata la consultazione pubblica per definire il programma pluriennale 2022-2027

Al via la consultazione promossa dalla Camera di commercio della Romagna per raccogliere i contributi di imprese e cittadini utili alla definizione del Programma pluriennale 2022-2027. La consultazione è pubblica, e si articola in due fasi, la prima è dedicata alla definizione del Programma terminerà il 16 settembre; la seconda proseguirà per la durata del mandato per raccogliere spunti e idee per gli aggiornamenti e/o la programmazione annuale degli interventi. La Camera di commercio della Romagna ha avviato una consultazione pubblica per definire il Programma pluriennale 2022-2027.

Il Programma è il documento di carattere politico che individua gli indirizzi generali degli interventi a favore del sistema imprenditoriale e dell’economia; è l’agenda che indica le linee strategiche che guideranno l'azione della Camera della Romagna, per il mandato 2022-2027. "Con il Programma pluriennale 2022-2027 decliniamo il mandato istituzionale della Camera di Commercio della Romagna in vere e proprie linee strategiche capaci di promuovere una visione innovativa e rispondere ai bisogni delle imprese. Abbiamo individuato alcune linee operative ed abbiamo deciso di sottoporle ad una consultazione pubblica - dichiara Carlo Battistini, presidente dell’Ente -. Vogliamo che la Camera della Romagna sia uno strumento sussidiario ed esprima una vera autonomia funzionale per le imprese, per lo sviluppo socio economico del nostro territorio e del nostro Paese. Siamo certi che con il contributo di tutti saremo in grado di definire meglio i nostri obiettivi e raggiungere migliori risultati. Per questo, invito tutti, le imprese e le loro organizzazioni, le istituzioni, i cittadini, a partecipare alla consultazione; ognuno, a prescindere dal proprio ruolo o profilo, ha l’opportunità di costruire un pezzo importante della storia della Romagna”.

La partecipazione si effettua attraverso la compilazione di un questionario ad hoc, su piattaforma Open 2.0, una piattaforma open source che fornisce strumenti abilitanti per estendere la collaborazione, la partecipazione e la condivisione. La consultazione è pubblica e rivolta a tutti, non solo alle imprese e alle organizzazioni imprenditoriali, e si articola in due fasi. La prima fase, dal 22 agosto al 16 settembre, permette, a chi lo desidera, di fornire il proprio contributo alla definizione del programma pluriennale 2022-2027 della Camera di commercio della Romagna. Nella seconda fase, dal 17 settembre 2022 in poi, per la durata del mandato, la consultazione rimane aperta per raccogliere spunti e idee per gli aggiornamenti e/o la programmazione annuale degli interventi. Per partecipare alla consultazione pubblica: www.romagna.camcom.it/consultazione-pubblica-programma-pluriennale-2227