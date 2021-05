La Eco Service si espande e punta a Bologna, pronte 100 assunzioni

La Eco Service di Rimini punta il territorio bolognese. La società di Facility Management con oltre 500 tra dipendenti e collaboratori annuncia infatti l'acquisizione dell'azienda Cicogna Servizi di San Lazzaro di Savena, che si occupa di pulizie industriali, facchinaggio, logistica, pest control e manutenzione del verde. Eco Service, spiega l'amministratore Massimo Pierotti, opera da oltre 25 anni al servizio del mondo industriale, sanitario, enti pubblici e istituzioni proprio nei settori delle pulizie industriali, della logistica e pest control, operando sull'intero territorio nazionale. Nei servizi di pulizie industriali, entra più nel dettaglio Pierotti, "grazie alle economie di scala e alle nuove tecniche adottate siamo in grado di elaborare piani di pulizia personalizzati con un elevato standard qualitativo e con un contenimento del costo". Sul fronte della logistica l'azienda gestisce i magazzini in outsorcing e dunque carico e scarico, confezionamento, etichettatura, piking e movimentazione merce per grandi aziende". Infine, per il settore pest control è' specializzata in sanificazioni, disinfestazioni e derattizzazioni. Nonostante il periodo complicato dalla pandemia, prosegue l'amministratore, Eco Service scommette sul futuro, decidendo di "rafforzare ulteriormente la propria presenza in provincia di Bologna" con l'acquisizione di Cicogna Servizi che fornisce "importanti" realtà industriali e commerciali della provincia. "Grazie al know-how di Eco Service verrà dato nuovo impulso alla neo acquisita ed è stato messo a punto un programma di investimenti che porterà ad aumentare sensibilmente la forza lavoro", conclude Pierotti, con oltre 100 nuove assunzioni entro il 2023, come da programma di crescita del gruppo.