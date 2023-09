La Galvanina presenta i suoi prodotti alla principale fiera mondiale per l’industria alimentare e delle bevande

8.000 espositori, di cui 90% internazionali, su un’area di 154 mila mq e 170 mila visitatori da 200 paesi: questi i numeri della scorsa edizione di Anuga, la principale fiera mondiale per l’industria alimentare e delle bevande, cifre destinate a crescere quest’anno alla manifestazione che si svolgerà a Colonia dal 7 all’11 ottobre. Il claim, “taste the future”, non lascia spazio a libere interpretazioni: con dieci categorie merceologiche, (Fine Food, Chilled and Fresh food, Frozen Food, Meat, Bread & Bakery, Drinks, Hot Beverages, Dairy, Organic, Out of Home), ad Anuga 2023 sarà davvero possibile prendere visione, ma anche degustare, gli alimenti e le bevande che plasmeranno il nostro futuro.



In un contesto così internazionale e lungimirante si inserisce la presenza di Galvanina Group, l’azienda di Rimini specializzata nell’imbottigliamento di acqua minerale e nella produzione di bibite biologiche, mixer e tè freddi che esporta 162 milioni di bottiglie in oltre 40 paesi nel mondo. Presso la Hall 08.1, stand A004, sarà esposta l’intera gamma a marchio Galvanina: diciotto soft drinks classici e alla frutta, cinque tipologie di tè freddi – tra cui il tè bianco ai sentori di pompelmo e fiori di sambuco, al primo posto della recente classifica de Il Gambero Rosso – tre mocktail, rivisitazioni analcoliche di alcuni dei famosi cocktail Bellini, Mimosa e Spritz; nove mixer, cinque toniche e quattro sodate, dai gusti ricercati, tutti certificati biologici e ottenuti da materia prime accuratamente selezionate, oltre alle acque aromatizzate al lime e limone, in packaging PET.



“In questa manifestazione dedicata ai consumatori del futuro, commenta Alessandra Motta, brand Manager Galvanina, presenteremo anche due novità assolute: le sode funzionali “Olto”, bevande dai gusti sofisticati (arancia rossa e zenzero, bergamotto e menta, mora rossa e peperoncino) arricchite con ingredienti che aiutano le difese immunitarie quali vitamine B e C, magnesio, calcio e zinco; gli hard seltzer Fruor, il brand con il quale Galvanina entra nel mercato delle bevande leggermente alcoliche e frizzanti, con due referenze create con estratti naturali di spezie ed erbe attentamente selezionate: Negroncino con un bouquet aromatico più dolce, e Gingerino, dal gusto più amaricante".