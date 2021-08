La moda sposa la musica: marchio riminese sigla l'accordo con Qatar Live

Il brand riminese Bside Pure sigla l’accordo con la manifestazione internazionale Qatar Live per il merchandising. L’azienda riminese fondata da Marcello Sutera e l'imprenditore milanese Gabriele Pelletta ha infatti firmato un importante accordo commerciale con Cels Group e il cesenate Alessandro Gaffuri, quest’ultimo premiato tra i 10 migliori imprenditori del Qatar e creatore della manifestazione internazionale Qatar Live che ha visto protagonisti lo scorso anno artisti internazionali come Katy party e Maroon 5 e Maluma. "Stiamo lavorando per una presentazione della collezione curata nei dettagli per marzo 2022 che vedrà Rimini come una delle capitali della moda e per questo sarà previsto un grande concerto per consolidare la formula Musica e Moda", annuncia Gabriele Pelletta, amministratore delegato di Bside Pure.